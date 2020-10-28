Selma Ajam'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'ye geldiğim zaman şunu fark ettim; buradaki politikalar çok farklı. Hem Müslümanlara karşı hem de Müslüman olmayanlara karşı çünkü Fransa'da hiç böyle değil. Mesela bu ay Fransız hükümeti adeta Fransa'daki Müslümanlara karşı savaş açtı. Türkiye konusunda da şunu biliyoruz; burada Fransa ve Türkiye arasında ciddi bir fark var. Mesela Yunanistan konusunda bunu gördük, NATO ve Almanya üzerinden birtakım girişimler oldu ama reddedildi, bir ayrımcılık girişimi var. Erdoğan Müslüman dünyasının lideri durumunda. Azerbaycan da zaten Ermenistan'dan çok daha güçlü bir konumda. Erdoğan'ın onuruna savaş açmaya çalışıyorlar, işte bu yüzden bu karikatürler Fransız medyasında ve Charlie Hebdo'da yer alıyor. Bu karikatür ifade özgürlüğü değildir, bu nefrettir ve Fransa gibi bir ülke ifade özgürlüğünün artık bu özgürlüğün sınırı geçtiği zaman bunu görmesi gerekir, bunun bir provokasyon olduğunu görmesi gerekir. Benim için hayat orada, başörtümle, inancımla imkansız hale gelmişti bu yüzden Türkiye'ye gelme kararı aldım.

MACRON'UN SKANDAL AÇIKLAMALARI

Son zamanlarda Fransız hükümetiyle Müslümanlar arasında ciddi bir sorun var. Çünkü Fransız hükümeti Müslümanların haklarını koruyan kuruluşları da kapatmaya çalışıyor. Mesela şunu biliyoruz; bazı insanı yardım kuruluşları kapandı. Yani Müslümanlar kendilerini korumaya ve savunmaya çalışıyorlar, haklarını savunmaya çalışıyorlar ama Fransız hükümeti bütün bu hakları onların ellerinden almaya çalışıyor.