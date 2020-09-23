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Son dakika: Motorine indirim geliyor

dakika haberine göre... Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzinden sonra motorin için de indirimin kapısını araladı.   perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: Motorine indirim geliyor

perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BENZİNE İNDİRİM GELDİ! BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

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