Son dakika: Motorine indirim geliyor
Son dakika haberine göre... Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzinden sonra motorin için de indirimin kapısını araladı. Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.
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Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.