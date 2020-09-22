22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Son dakika haberine göre... Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 6,69 liraya, İzmir'de 6,95 liradan 6,76 liraya inecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Enerji Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,93 liradan satılan benzinin ise 6,74 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 6,69 liraya, İzmir'de 6,95 liradan 6,76 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebili

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA