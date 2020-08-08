08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret

'ın 'nda meydana gelen patlamanın ardından süratle harekete geçti. Kardeş Lübnan'a ile onlarca ton farklı yardım gönderilirken, Başkan 'ın talimatı ile ve Beyrut'a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "TİKA'nın 400 tonluk yardımı ve STK yardımları getirildi. Tıbbı malzeme ve gıda yardımımız devam edecek." dedi. Oktay, "Cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı var, yardım teklif ettik." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a gitti.

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beyrut'ta Türk ekiplerin çalışmaları hakkında da bilgi alacak.

PATLAMADA 154 KİŞİ ÖLDÜ
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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