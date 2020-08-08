08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Türkiye’den nükleer maddelerle ilgili flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

, nükleer tesisler ve maddelerle ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları belirledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Türkiye’den nükleer maddelerle ilgili flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye'den nükleer maddelerle ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Türkiye sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya depolamak üzere yetkilendirmeye tabi tesisleri kapsıyor.

Ayrıca, yönetmelik, nükleer emniyetin hedefi, kontrol, emniyet, güvenlik, sorumluluk, işbirliği, bilgi güvenliği ve siber güvenlik, nükleer madde sınıfları, inşaat ve emniyet planları gibi konularını içeriyor.

Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetinin tüm yetkilendirme aşamalarının Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici kontrolüne tabi olduğu belirtildi.

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