08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

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