Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Lübnan'a sonuna kadar yardıma hazır

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türkiye süratle harekete geçti. Kardeş Lübnan'a Koca Yusuf ile onlarca ton farklı yardım gönderilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Beyrut'a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "TİKA'nın 400 tonluk yardımı ve STK yardımları getirildi. Tıbbı malzeme ve gıda yardımımız devam edecek." dedi. Oktay, "Cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı var, yardım teklif ettik. Mersin Limanının hizmetlerinde olacağını ifade ettik. Türkiye'nin hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.