Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türkiye süratle harekete geçti. Kardeş Lübnan'a Koca Yusuf ile onlarca ton farklı yardım gönderilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yola çıktı. Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da kritik temaslar kuracak.