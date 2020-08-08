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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret

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Giriş: 08.08.2020 11:26
Güncelleme:08.08.2020 11:38
Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türkiye süratle harekete geçti. Kardeş Lübnan'a Koca Yusuf ile onlarca ton farklı yardım gönderilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yola çıktı. Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da kritik temaslar kuracak.
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
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