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Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Lübnan'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye sonuna kadar yardıma hazır

'ın 'nda meydana gelen patlamanın ardından süratle harekete geçti. Kardeş Lübnan'a ile onlarca ton farklı yardım gönderilirken, Başkan 'ın talimatı ile ve Beyrut'a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "TİKA'nın 400 tonluk yardımı ve STK yardımları getirildi.. Tıbbı malzeme ve gıda yardımımız devam edecek." dedi. Oktay, "Cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı var, yardım teklif ettik. Mersin Limanının hizmetlerinde olacağını ifade ettik. Türkiye'nin hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Lübnan'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye sonuna kadar yardıma hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşen Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Lübnana sonuna kadar yardıma hazır CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TÜRKİYE LÜBNAN'A SONUNA KADAR YARDIMA HAZIR

Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiyeden Lübnana kritik ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ! TÜRKİYE'DEN LÜBNAN'A KRİTİK ZİYARET

FUAT OKTAY: TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Lübnan ziyareti ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Başsağlığı dilemek için buradayız. Biz bütün imkanlarımızla Türkiye olarak buradayız, arama kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Gıda yardımlarımızla AFAD, Kızılay sivil toplum örgütleri Lübnan'la olduk.

Bu sabah gelirken de uçağımızda tıbbi malzemelerle geldik ve onları da yetkililere teslim ediyoruz. İlave ne tür desteklerimiz olur Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerini de ilettik. Türkiye olarak hazırız, gıda yardımlarına devam edeceğiz.



Patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camları kırılmış. Yoğun bir cam ve inşaat malzemesine ihtiyaç var. Bunlarla ilgili yardımlarımız olabileceğini ilettik. Türkiye sonuna kadar yardıma hazır bunu ifade ettik. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir.

Son olarak da Beyrut limanının inşası tamamlanana kadar da Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını belirttik.

PATLAMADA 154 KİŞİ ÖLDÜ
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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