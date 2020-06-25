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Benzin fiyatlarında 22 kuruş indirim bekleniyor

Uluslararası fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi. Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi. Edinilen bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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