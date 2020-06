Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı! Bu görüntü tarihe karışıyor

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile apartman altında galeri açılmasının önü tamamen kapandı.

"İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile kesinlik kazanan düzenleme LPG'li araçların patlama ve yangın riski ile satışa çıkarılan araçların kaldırım ve yol işgali sonrasında gündeme gelmişti.

Yürürlüğe giren düzenleme sonrası artık bina altlarında yeni oto galeri açılışına izin verilmeyecek. 9 Haziran 2020 tarihinden itibaren oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek. Mevcutta hizmet verenler için ise taşınmalarına yönelik bir tarih paylaşılacak.

İKİ BİN GALERİ VAR: 50 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre Düzenleme ile artık apartman altlarında galeri açılmayacağını ve bunu desteklediklerini belirten yeni İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, mevcut galeriler için ise bir düzenlemenin şart olduğunun altını çizdi. Özellikle İstanbul genelinde tahminen iki bin civarında galeri olduğunu dile getiren Ertemel, bu galeriler üzerinden ortalama 20 bin araç satışının gerçekleştiğini ve aileleriyle birlikte kararın 50 bin kişiyi doğrudan etkileyeceğini belirtti.

HER İL İÇİN AYRI DÜZENLEME YAPILMALI

Bugün itibariyle İstanbul'daki galerileri sitelerinde toplamda 300 boş dükkanın olabileceğini bu yüzden de taşınma için bir düzenlemenin şart olduğunu dile getiren Ertemel, ''Biz bu işi her ilin kendi valiliği yönetmesi gerekiyor. Yani ile göre düzenleme yapılmalı. Çünkü her ilin koşulları farklı. Anadolu hiç site olmayan iller var, onlar ne yapacak. O yüzden bu problem il bazında değerlendirilip bir orta yol bulunup süre tanınmalı.'' dedi.

''BELEDİYELER YER GÖSTERSİN''

İstanbul'da kendilerinin de site yapımına başladığını ancak bu oto galeri sitelerinin bitmesinin 3-5 yılı bulabileceğini de kaydeden Ertemel, bunların da dışarıdaki esnaf için yeterli olmadığını dile getirerek şöyle konuştu; ''Belediyeler şehir içinde esnafa yerler göstermeli. Bu esnaflar da mağdur edilmesin. Bir süre verilsin geçiş için bu süre zarfında da geçici yetki belgesi verilsin. Şayet süre sonunda yerlerine geçmeyenler olursa onların belgesi iptal edilsin.''

VATANDAŞIN ŞİKAYETİ SONA ERECEK

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ''Uzun zamandır gündemde olan bu yönetmelik sayesinde sektörümüz önemli ölçüde düzene girecek, firmalarımız ticaretlerini daha çağdaş normlarda, daha nitelikli alanlarda yapacaklar. Şehir içerisinde apartman altlarında oto galeri açılamayacağı için vatandaşlarımızın şikayetleri de sona erecek'' diye konuştu.

''KALDIRIM VE YOL İŞGALİ BİTECEK''

2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından oto galerilerin şehir dışına taşınmasına yönelik bir genelge yayınlandığını belirten Erkoç, yönetmeliğin gündeme gelişine ilişkin ise şu şekilde konuştu;

''Türkiye genelinde şehir içlerinde, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan oto galeriler hem bulundukları bina sakinlerine hem de mahalle sakinlerine rahatsızlık veriyor, kaldırım ve yolları işgal ediyor, yanı sıra sergiledikleri LPG'li araçlarla patlama ve yangın riskinin artırıyordu. Bazı iş yerleri iskânın dışına çıkıyor, içeri daha fazla araç çekmek için kolonları kırıp, kirişleri bozuyordu. Bu durum hem binada oturmayı zorlaştırıyor, hem de en ufak bir depremde yıkımlara sebep oluyordu. Ayrıca apartmanın yeşil alanı olarak belirlenen yerler oto galericiler tarafından işgal ediliyordu. Ancak ne yazık ki yayınlanan bu genelgeye rağmen kent içerisindeki oto galeriler ticari faaliyetlerine devam ediyor, bu sebeple de büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Çıkan bu yönetmelik ile şehir içerisinde apartman altlarında galeri açılmaması çevre kirliği, gürültü kirliliği ve kaldırım ile yol işgallerinin ortadan kalkmasını sağlayacak.''

GALERİ SİTELERİ AÇILIYOR

Türkiye'nin hemen her ilinde oto galeri derneklerinin bulundukları ilde yapılanmalarını sürdürdüğünü ve oto galeri siteleri açılmaya devam edildiğini belirten Erkoç, ''Örneğin Ankara'da 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi 550 oto galeriyi bünyesinde barındıran bir proje. Türkiye'nin diğer illerinde de oto galeri siteleri açılmaya başlıyor. Dolayısıyla söz konusu yönetmeliğin tüm illerimizde uygulanması mümkün olacak.'' dedi.