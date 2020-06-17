Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı! Bu görüntü tarihe karışıyor
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte apartman altında bulunan oto galerilerin taşınmasına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. Söz konusu uygulama kapsamında artık konut ruhsatlı yapıların altında oto galeri açılamayacak. Eğer önceden açılmış ise yönetmelikle gösterilen yerlere taşınacak.
Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile apartman altında galeri açılmasının önü tamamen kapandı.
"İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile kesinlik kazanan düzenleme LPG'li araçların patlama ve yangın riski ile satışa çıkarılan araçların kaldırım ve yol işgali sonrasında gündeme gelmişti.
Yürürlüğe giren düzenleme sonrası artık bina altlarında yeni oto galeri açılışına izin verilmeyecek. 9 Haziran 2020 tarihinden itibaren oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek. Mevcutta hizmet verenler için ise taşınmalarına yönelik bir tarih paylaşılacak.
İKİ BİN GALERİ VAR: 50 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK
Yeni Şafak'ın haberine göre Düzenleme ile artık apartman altlarında galeri açılmayacağını ve bunu desteklediklerini belirten yeni İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, mevcut galeriler için ise bir düzenlemenin şart olduğunun altını çizdi. Özellikle İstanbul genelinde tahminen iki bin civarında galeri olduğunu dile getiren Ertemel, bu galeriler üzerinden ortalama 20 bin araç satışının gerçekleştiğini ve aileleriyle birlikte kararın 50 bin kişiyi doğrudan etkileyeceğini belirtti.
HER İL İÇİN AYRI DÜZENLEME YAPILMALI
Bugün itibariyle İstanbul'daki galerileri sitelerinde toplamda 300 boş dükkanın olabileceğini bu yüzden de taşınma için bir düzenlemenin şart olduğunu dile getiren Ertemel, ''Biz bu işi her ilin kendi valiliği yönetmesi gerekiyor. Yani ile göre düzenleme yapılmalı. Çünkü her ilin koşulları farklı. Anadolu hiç site olmayan iller var, onlar ne yapacak. O yüzden bu problem il bazında değerlendirilip bir orta yol bulunup süre tanınmalı.'' dedi.
''BELEDİYELER YER GÖSTERSİN''
İstanbul'da kendilerinin de site yapımına başladığını ancak bu oto galeri sitelerinin bitmesinin 3-5 yılı bulabileceğini de kaydeden Ertemel, bunların da dışarıdaki esnaf için yeterli olmadığını dile getirerek şöyle konuştu; ''Belediyeler şehir içinde esnafa yerler göstermeli. Bu esnaflar da mağdur edilmesin. Bir süre verilsin geçiş için bu süre zarfında da geçici yetki belgesi verilsin. Şayet süre sonunda yerlerine geçmeyenler olursa onların belgesi iptal edilsin.''
VATANDAŞIN ŞİKAYETİ SONA ERECEK
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ''Uzun zamandır gündemde olan bu yönetmelik sayesinde sektörümüz önemli ölçüde düzene girecek, firmalarımız ticaretlerini daha çağdaş normlarda, daha nitelikli alanlarda yapacaklar. Şehir içerisinde apartman altlarında oto galeri açılamayacağı için vatandaşlarımızın şikayetleri de sona erecek'' diye konuştu.
''KALDIRIM VE YOL İŞGALİ BİTECEK''
2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından oto galerilerin şehir dışına taşınmasına yönelik bir genelge yayınlandığını belirten Erkoç, yönetmeliğin gündeme gelişine ilişkin ise şu şekilde konuştu;
''Türkiye genelinde şehir içlerinde, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan oto galeriler hem bulundukları bina sakinlerine hem de mahalle sakinlerine rahatsızlık veriyor, kaldırım ve yolları işgal ediyor, yanı sıra sergiledikleri LPG'li araçlarla patlama ve yangın riskinin artırıyordu. Bazı iş yerleri iskânın dışına çıkıyor, içeri daha fazla araç çekmek için kolonları kırıp, kirişleri bozuyordu. Bu durum hem binada oturmayı zorlaştırıyor, hem de en ufak bir depremde yıkımlara sebep oluyordu. Ayrıca apartmanın yeşil alanı olarak belirlenen yerler oto galericiler tarafından işgal ediliyordu. Ancak ne yazık ki yayınlanan bu genelgeye rağmen kent içerisindeki oto galeriler ticari faaliyetlerine devam ediyor, bu sebeple de büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Çıkan bu yönetmelik ile şehir içerisinde apartman altlarında galeri açılmaması çevre kirliği, gürültü kirliliği ve kaldırım ile yol işgallerinin ortadan kalkmasını sağlayacak.''
GALERİ SİTELERİ AÇILIYOR
Türkiye'nin hemen her ilinde oto galeri derneklerinin bulundukları ilde yapılanmalarını sürdürdüğünü ve oto galeri siteleri açılmaya devam edildiğini belirten Erkoç, ''Örneğin Ankara'da 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi 550 oto galeriyi bünyesinde barındıran bir proje. Türkiye'nin diğer illerinde de oto galeri siteleri açılmaya başlıyor. Dolayısıyla söz konusu yönetmeliğin tüm illerimizde uygulanması mümkün olacak.'' dedi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın fiyatları yükselecek mi?
- Türkiye'den Nijer ve Çad'a sağlık hibeleri Resmi Gazete'de
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! İş yerlerinde öğle arası...
- Sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Ekonomi yönetiminin proaktif adımları örnek oluyor!
- Kredi faiz oranları ne kadar?
- Turistten önce korsanlar bastı!
- Bakan Albayrak’tan ücretsiz tedavi mesajı
- 8 milyon üniversiteliye müjde!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri
- Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
- Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?
- Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?
- TOKİ Samsun 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Samsun Canik ve Atakum kura çekiliş sonuçları sorgulama