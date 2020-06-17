Türkiye'den Nijer ve Çad'a sağlık hibeleri Resmi Gazete'de
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Afrika ülkelerinden Nijer ve Çad'a sağlık malzemeleri hibesine ilişkin milletlerarası anlaşmalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile Nijer arasında 21 Mayıs'ta Ankara'da imzalanan sağlık alanında hibe anlaşması kapsamında bu ülkeye, 50 bin cerrahi maske, 50 bin tulum, 30 bin N95 maske ve 2 bin koruyucu gözlük hibe edilecek.
Türkiye ile Çad arasında 6 Mayıs ve 21 Mayıs'ta Ankara'da imzalanan sağlık alanında hibe anlaşmaları kapsamında ise bu ülkeye 1000 Kovid-19 tanı tespit kiti, 5 bin oksijen anestezi maskesi, 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin koruyucu gözlük, 50 bin galoş, 50 bin eldiven, 2 ambulans, 10 şişme sahra acil ünitesi verilecek.
Türkiye'den Nijer ve Çad'a dostluk ve iyi niyet jestleri olarak hibe edilen tıbbi ekipmanlar, bu ülkeler tarafından sağlık çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak.
Öte yandan, Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon 11'inci dönem toplantısı protokolünün onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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