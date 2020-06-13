Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Sporcu Belgesi...
Milli Sporcu Belgesi Verilmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan yönetmeliğe göre, doping cezası alan sporcu cezası bittikten sonra millilik belgesi alabilecek.
Yönetmelikte, "Doping ihlali yapılan müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin milli sporcu belgesi verilmeyen ya da iptal edilen sporculara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvuruları halinde, doping ihlali yaptığı müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin milli sporcu belgesi, müsabaka tarihindeki sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenir." ifadelerine yer verildi.
Doping cezası alan sporcunun cezasını çektikten sonra tekrar yarışmalara katılıp millilik belgesi alabilmesinin önü açılırken kendi imkanıyla uluslararası yarışmalara katılan kişilere millilik belgesi verilmesine dair şartlar yeniden düzenlendi.
Millilik belgelerinin "e-devlet"ten alınabilmesi olanağını getiren yönetmelikle millilik sınıflarını belirleme yetkisi de Gençlik ve Spor Bakanlığına verildi.
Yönetmelikle, kendi imkanlarıyla müsabakalara katılan ve temsil görevi verilen sporculara ilişkin milli sporcu belgesi düzenlenebilmesi için "Milli sporcu belgesi talep edilen uluslararası müsabakanın yapıldığı yıl veya bir önceki yıl federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye şampiyonası veya Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan en üst organizasyonda olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dallarında ilk sekiz; olimpik, paralimpik veya deaflimpik olmayan spor dallarında ise ilk dört dereceye girmiş olmak" ve "Bu derecelere girememiş olmakla birlikte belge talebinde bulundukları uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmiş olmak" şartları getirildi.
BAKAN KASAPOĞLU: "HAYIRLI OLSUN"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni etti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce doping cezası alan bir sporcunun, cezasını çektikten sonra tekrar yarışmalara katılıp milli olsa, hatta Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etse bile millilik belgesi alamadığını hatırlatarak, "Düzenlemeyle bu da önlendi. Cezası bittikten sonra yarışmalara katılan sporcular artık millilik belgesi alacak. Yeni yönetmelikle, millilik sınıflarını belirleme yetkisi Bakanlığımıza verildi. Uluslararası federasyonların yarışma cinsi değiştiğinde yönetmelik değişikliğine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.
Yönetmelikle bürokrasiyi de en aza indirdiklerine işaret eden ve artık sporcuların millilik belgelerini "e-devlet"ten alabileceklerini aktaran Kasapoğlu, sporculara şöyle seslendi:
"İnşallah, her birinizin başarılarıyla duyduğumuz gurur, heyecan, hız kesmeden devam edecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizlerin her birinizin başarısıyla ulusal ve uluslararası anlamda şampiyonalarda olimpiyatlarda gurur duymaya devam edeceğiz. Bakanlığımız, devletimiz, tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. İnşallah hedefleriniz doğrultusunda tüm imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Devlet, sizler için var. Ülkemizin kaynakları sizler için var. Yaptığımız çalışmaları daha da arttıracağız."
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