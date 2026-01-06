Viral
Timur Savcı’nın kokain testi sonuçlandı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları ortaya çıkmıştı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlaşmaları ortaya çıkan ve ardından gözaltına alınan TİMS&B Productions ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. Yapılan incelemelerin ardından Timur Savcı'nın test sonucu ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 07:16