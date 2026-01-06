Viral Galeri Viral Tıkla Timur Savcı’nın kokain testi sonuçlandı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları ortaya çıkmıştı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlaşmaları ortaya çıkan ve ardından gözaltına alınan TİMS&B Productions ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. Yapılan incelemelerin ardından Timur Savcı'nın test sonucu ortaya çıktı.

Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkması üzerine kan ve saç örnekleri alınan ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın test sonucu ortaya çıktı.

"BİRLİKTE DENERİZ"

Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

"THC'Mİ UNUTMA"

25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlenmişti.

Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

