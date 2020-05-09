Sabah yazarı Şebnem Bursalı: Ekonomik saldırıların hedefinde Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var
Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda son dönemde finans tetikçileri tarafından Türkiye yapılan ekonomik operasyonların asıl amacını yazdı. Bursalı saldırıların hedefinde Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın olduğunu yazarken, "Türk ekonomik sistemi; eskilerin ağababalarını artık gerçekten çok rahatsız ediyor ve her seferinde püskürtülseler de bıkmadan, yılmadan saldırmaya devam ediyorlar." dedi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın "Küresel baronların kule nöbetçileri" başlıklı o yazısı
Yine yaptılar yapacaklarını ama yine aldılar en fenasından karşılığını. Bunlar akıllanmayacaklar anlaşıldı. Ama merak buyurmasınlar; bizim de pek akıllanmaya niyetimiz yok! Küresel finans çetesinden söz ediyorum. Son iki yıl içinde 4. kez taarruzu denediler. Berat Albayrak'ın Hazine-Maliye Bakanı olmasından hemen sonra Ağustos 2018'deki kur üzerinden yapılan saldırıyı nasıl püskürttüysek, yerel seçimden sadece bir hafta önce Mart 2019'da Türkiye'de piyasalar kapalıyken nasıl yine kur üzerinden yaptıkları operasyonu boşa çıkartmayı başardıysak, Barış Pınarı Operasyonu'na başladığımız günün hemen ertesi günü 10 Ekim 2019'da TL'ye yaptıkları spekülatif atağı nasıl aştıysak; önceki gün Londra merkezli yapılan operasyonu da aynı şekilde açığa çıkarttık ve gereği yapıldı. Manipülasyonları gerçekleştiren 3 bankaya işlem yasağı getiren BDDK, içerideki işbirlikçilerini de uyardı ve bir dizi yeni kararlar alarak küresel finans çetesinin oyununu bozdu.
Hiç lafı dolandırmadan söyleyeceğim: Bütün bu saldırıların siyasal hedefindeki isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik hedefi de Bakan Berat Albayrak'tır. Frankfurt, Londra ve New York'taki finans çevrelerinin çıkarını düşünmediği, buradaki küresel çetelerle işbirliği yapmadığı için ekonomik olarak hedeftedir Berat Albayrak. Kur ve döviz üzerinden yapılan bu saldırılar yeni değil elbette ama artık kendi milli ekonomisinin sağlam temellerini kuran ve hem bölgesinde hem dünya ölçeğinde kendisini ispatlayan Türk ekonomik sistemi; eskilerin ağababalarını artık gerçekten çok rahatsız ediyor ve her seferinde püskürtülseler de bıkmadan, yılmadan saldırmaya devam ediyorlar.
Türk ekonomisine ve Türkiye'ye yönelik bu operasyonlarla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile sohbet ederken çok önemli bir konuya dikkat çekti; "Tarihsel perspektiften baktığımızda Sayın Genel Başkanımızın işaret ettiği bir nokta var: Ekonomik saldırıların temelinde hangi siyasal amaç olduğuna bakmak lazım. Ekonomik kriz hedefleyenler, sosyal çalkantı, siyasal kaos ve ardından darbe senaryosunu sahneye koymuştur tarih boyunca. Canan Kaftancıoğlu'nun hükümet öyle ya da böyle gidecek söylemleri, Özgür Özel'in bürokrasiyi tehdit mesajları, Faik Öztırak'ın ekonomik kriz ve IMF hezeyanlarının temelinde yatan işte budur. Küresel çetelerin siyasal sözcüsü olarak işbirliği içindeler."
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