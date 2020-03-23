Son dakika: İş Bankası koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Anapara, faiz, taksit ödemeleri...
Son dakika haberine göre; İş Bankası koronavirüs tedbirlerini açıkladı. İş Bankası, ''Müşterilerin 30 Nisan’a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek." dedi. Ziraat Katılım Bankası da, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.
Son dakika haberine göre; İş Bankası koronavirüs tedbirlerini açıkladı. İş Bankası, ''Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek." dedi.
"GEREKLİ TÜM DESTEK VERİLECEK"
Bakna ayrıca, "Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek" açıklamasında bulundu.
"KOBİ VE MİKRO İŞLETMELERİN..."
Öte yandan İş Bankası açıklamasında "KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek." ifadeleri yer aldı.
İŞ BANKASINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
Türkiye İş Bankası, ülkemizde de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. İş Bankası; salgında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavi görenlere de acil şifalar diledi.
Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları ise şu şekilde;
• Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde;anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
• Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
• KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.
• Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
• Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.
• Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerimizin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.
• POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.
• Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.
İş Bankası; bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, "Türkiye'nin Bankası" olarak ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacaktır.
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