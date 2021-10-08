AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi?
AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Kayıtların tamamlanmasına kısa süre kala sınav tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi?
AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi?
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.
AÖL SINAVLARI ONLINE MI?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
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