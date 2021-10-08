AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.