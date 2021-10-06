Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler için ara tatil takvimi belirlendi. Yüz yüze başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarını olmaya başlayan öğrenciler heyecan içinde ara tatil takvimini bekliyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? Kasım tatili hangi gün? İşte cevaplar...

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Ara tatil 1 hafta yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.