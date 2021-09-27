Süre uzatıldı! ATA AÖF kayıt yapamayanlar dikkat! 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?
ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? ATA AÖF güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri 13-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu süre içerisinde kayıtlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler için Atatürk Üniversitesi'nden müjdeli haber geldi. Kayıt süresinin uzatıldığı duyuruldu. Peki, 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? ATA AÖF bünyesinde yürütülen programlarda eğitim gören öğrenciler kayıt yenilemenin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun talep üzerinde kayıt yenileme tarihinin uzatıldığı bildirildi. Peki, 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
13-19 Eylül'de alınan kayıt yenileme işlemlerinin ardından kayıt yapamayanlar için süre uzatıldı. Buna göre, 2021-2022 güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi 3 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Mareryal ücreti ödeme işlemlerini gerçekleştirerek ders kayıtlarını yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak.
2021-2022 ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF 2021-2022 güz dönemi vize sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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- Süre uzatıldı! ATA AÖF kayıt yapamayanlar dikkat! 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?
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