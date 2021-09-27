Süre uzatıldı! ATA AÖF kayıt yapamayanlar dikkat! 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? ATA AÖF bünyesinde yürütülen programlarda eğitim gören öğrenciler kayıt yenilemenin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun talep üzerinde kayıt yenileme tarihinin uzatıldığı bildirildi. Peki, 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

13-19 Eylül'de alınan kayıt yenileme işlemlerinin ardından kayıt yapamayanlar için süre uzatıldı. Buna göre, 2021-2022 güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi 3 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Mareryal ücreti ödeme işlemlerini gerçekleştirerek ders kayıtlarını yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak.