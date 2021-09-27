15 bin öğretmen ek atama başvuru sayfası! meb.gov.tr 2021 MEB öğretmen ek atama başvuru nasıl yapılır?
15 bin öğretmen ek atama başvuru dönemleri başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretmen ek atamasına ilişkin takvime göre başvurular alınıyor. 27 Eylül itibariyle başlayan başvurular 8 Ekim tarihinde sona erecek. Yapılacak atama işlemlerinde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Başvuru işlemleri “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak. İşte; 15 bin öğretmen ek atama başvuru ekranı!
15 bin öğretmen ek atama başvuru sayfası! 2021 MEB öğretmen ek atama başvuru nasıl yapılır? ilkatama.meb.gov.tr adresinden öğretmen adayları başvuru işlemlerine başladı. 8 Ekim tarihinde sona erecek başvuru dönemini kaçırmak istemeyen öğretmen adayları ilk olarak ön başvuru işlemlerini yapacak. Tercihlerde dikkat edilmesi gereken nokta ise branş dağılımı ve kontenjanlar olacak. İşte; 15 bin öğretmen atama başvuruları hakkında merak edilen bilgiler!
15 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Atama işlemlerinde 2020 ve 2021 KPSS puanları baz alınacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıylatamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan içinpuan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almışolmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancakataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmelerifeshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,şartları aranacaktır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak önbaşvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr"adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belgesunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitimmüdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
Yayınlanan duyuruda kontenjan ve branş dağılımıyla ilgili olarak "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır." denildi.
15 BİN ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI
15 BİN ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI
15 BİN ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI
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