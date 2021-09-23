ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021 ALES/2) ardından; sınava katılan adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal sorulardan oluşan çoktan seçmeli sınavı tamamlayan adaylar, lisansüstü öğrenim ve akademik kariyerleri için ihtiyaç duydukları ALES puanı hakkında araştırma yapıyor. İşte, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak ve bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak olup ağırlıklı puanlar da hesaplandıktan sonra bu puanlar, belirli bir formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt yedek sonuçları sorgula: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
- Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...
- MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?
- MPİ bilet sorgulama: 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- 10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?
- On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...
- Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam başlayacak mı? 22 Eylül Kanal D....
- 2022 Asgari ücret tahmini ortaya çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur?
- YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? 140 puan alanlar...