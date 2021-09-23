ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal sorulardan oluşan çoktan seçmeli sınavı tamamlayan adaylar, lisansüstü öğrenim ve akademik kariyerleri için ihtiyaç duydukları ALES puanı hakkında araştırma yapıyor. İşte, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.