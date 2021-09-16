YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih işlemleri için sabırsızlık yaşanıyor. YKS ek yerleştirme ile üniversite kazanmak isteyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihini araştırmaya başladı. İşte, YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.