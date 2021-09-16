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YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercihler için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca aday YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin programlarına yerleşti. İşte, YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih işlemleri için sabırsızlık yaşanıyor. YKS ek yerleştirme ile üniversite kazanmak isteyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihini araştırmaya başladı. İşte, YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin duyuru ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

YKS BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52si 1'inci tercihine, yüzde 14,41'i 2'nci tercihine, yüzde 10,09'u 3'üncü tercihine yerleşti" ifadelerini kullandı.

Üniversiteler şu bölümler tamamen doldu;

Eczacılık

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Veterinerlik

YKS boş kontenjanları ve bölümleri açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak. YKS boş kontenjanlar için YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor.

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