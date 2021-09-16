YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercihler için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca aday YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin programlarına yerleşti. İşte, YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih işlemleri için sabırsızlık yaşanıyor. YKS ek yerleştirme ile üniversite kazanmak isteyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihini araştırmaya başladı. İşte, YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak?
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS ek tercih işlemleri için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin duyuru ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
YKS BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52si 1'inci tercihine, yüzde 14,41'i 2'nci tercihine, yüzde 10,09'u 3'üncü tercihine yerleşti" ifadelerini kullandı.
Üniversiteler şu bölümler tamamen doldu;
Eczacılık
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Veterinerlik
YKS boş kontenjanları ve bölümleri açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak. YKS boş kontenjanlar için YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
- En güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları 17 Eylül 2021! Birbirinden güzel ve özel yazılı resimli Cuma mesajları…
- Okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı? Bakan açıkladı...
- Galatasaray Lazio maç özeti! GS Lazio özet, golleri, önemli anları!
- Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!
- Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte gelişmeler...
- Barbaros kimdir? Barbaros kimin döneminde Osmanlı hizmetine girdi? Tarihte Barbaros nasıl öldü?
- E. Frankfurt FB maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar...
- Fenerbahçe Frankfurt maçı Exxen TV canlı izle! Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları...
- Exxen frekans bilgileri: Exxen televizyondan nasıl, nereden izlenir? EXXEN televizyona nasıl bağlanır, yüklenir?
- Fenomen dizi için geri sayım: Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte başlayacak?
- KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...