Son dakika: Koronavirüs nedeniyle tatil edilen okul var mı? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

"BİR HAFTADA 198 SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

"OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"

Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak.