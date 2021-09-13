Son dakika: Koronavirüs nedeniyle tatil edilen okul var mı? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 haftalık yüz yüze eğitim sürecinde Türkiye genelinde, 850 bin sınıfın sadece 198'inde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Peki tatil edilen okul var mı? Velinin rızası olmadan öğrencilere PCR testi yapılacak mı? Bakan Özer yanıtladı...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:
"OKULLARIMIZIN AÇILMASI İÇİN ÇOK KAPSAMLI BİR REHBER HAZIRLADIK"
Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.
"BİR HAFTADA 198 SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ"
Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.
"OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"
Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak.
"200'E YAKIN OKULUMUZ İKİLİ EĞİTİME GEÇTİ"
200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.
"ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI TÜRKİYE ORTALAMASINDAN YÜKSEK"
Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ NE AŞI NE PCR ZORUNLULUĞU VAR
Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.
"OKULLARIN AÇIK KALMASI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"
Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.
"SÜRESİ GEÇMEMİŞ OLAN ADAYLARA BAŞVURU HAKKI TANIDIK"
(15 bin yeni öğretmen atanacak) Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor. Biz adil olmak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2020 ve 2021 KPSS'sine giren tüm öğretmen adaylarımıza bu şansı tanıdık. Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık.
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