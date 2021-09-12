Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Süreç kontrollü şekilde devam ediyor

"Şu anda 112 tane özel eğitim anaokulu var." diyen Özer, şunları kaydetti:

"Hakikaten mümkün olduğu kadar özel eğitim anaokullarının erişilebilir, vatandaşlarımızın rahatça hizmet alacağı anaokulları haline gelmesini istiyoruz. Daha önceden sadece 28 ilde varken sayısını 112'ye çıkararak bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık. İnşallah bunu arttırmaya devam edeceğiz. Mersin'de de bir tane özel eğitim anaokulu varmış. 4 özel eğitim anaokulu yapacağız ve bu sayıyı 5'e çıkaracağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili Mersin'de kapasite gayet iyi kullanılıyor.