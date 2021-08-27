Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili 6 Eylül açıklaması "Tüm ihtiyaçlar giderilmiş durumda"

6 EYLÜL AÇIKLAMASI

Tüm kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın, maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.