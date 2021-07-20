Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online, yüz yüze...

Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim 1. dönem sınavlarına katılamayan öğrenciler tarihleri merak ediyor.

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.