Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online, yüz yüze...
Açık lise ek sınav ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim lisesi 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Bu kapsamda binlerce kişi AÖL ek sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan vatandaşlar üçüncü sınavların ardından şimdi de “AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, online mı olacak?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online, yüz yüze...
Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim 1. dönem sınavlarına katılamayan öğrenciler tarihleri merak ediyor.
AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.
AÖL TELAFİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
AÖL telafi sınavına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan online sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecek.
TELAFİ SINAVI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?
Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
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