Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınavı 3 - 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşmişti. Sınavları başarı ile tamamlayarak mezun olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. AÖL sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak online ortamda gerçekleştirildi. 7 Temmuz'da son bulan sınavların sonucuna ilişkin MEB'den bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki dönemlerde sınav sonuçları en geç iki hafta içinde açıklanmıştı. Buradan hareketle açık lise 3. Dönem sınav sonuç ekranı için erişimin en geç Temmuz ayının son haftasına kadar açılacağı tahmin ediliyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIR?
Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ
Açık Öğretim Lisesi sınavlarının sonuçları genellikle 14-15 gün içinde açıklanıyor ve MEB uzantılı AÖL sistemi üzerinden duyuruluyor. Sınavların 7 Temmuz'da tamamlandığı düşünülürse, sonuçların en geç 21 Temmuz'da açıklanmış olacağı öngörülüyor.
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