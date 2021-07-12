Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. AÖL sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak online ortamda gerçekleştirildi. 7 Temmuz'da son bulan sınavların sonucuna ilişkin MEB'den bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki dönemlerde sınav sonuçları en geç iki hafta içinde açıklanmıştı. Buradan hareketle açık lise 3. Dönem sınav sonuç ekranı için erişimin en geç Temmuz ayının son haftasına kadar açılacağı tahmin ediliyor.