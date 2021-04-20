Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Daha önce PYBS adıyla gerçekleştirilen şimdi ise İOKBS adıyla uygulanan bursluluk sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Devlet bursuna hak kazanabilmek için 8-26 Şubat tarihleri arasında başvuru yapan öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. Peki, ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS sınav tarihi ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

ERTELENEN BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklaması ile salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığınına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz."

Hemen şunu belirtelim ki, bursluluk sınavının yeni tarihi henüz açıklanmadı. MEB tarafından sınav tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.