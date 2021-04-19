39 ülkeden 40 takım katıldı! Beyoğlu İmam Hatip Lisesi dünya şampiyonu

YELEK: ÇOK SAYIDA PRATİK YAPTIK

Beyoğlu İmam Hatip Lisesi Okul müdürü Mahmut Yelek, "Hazırlık sınıfından bu yana Arap hocalarla oluşturduğumuz altyapımızın üzerine program sürecinde Mohammad Alragawi ve Yonos Aljabarı hocalarımız eşlik ederek bizlere yardımcı oldular. Bu süre zarfında hocalarımızdan biri ile münazaraların teorik boyutuna çalışırken, bir diğer hocamızla öğrendiklerimizi pratiğe döktük" dedi.

Yelek, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar sırasında hem kendi aramızda hem de yurt dışından birçok farklı münazara takımıyla maçlar düzenledik ve bu sayede hem öğrendiklerimizi pratiğe dökmüş olduk hem de savunduğumuz tarafın argümanlarını Arapçada nasıl etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabileceğimizi öğrenmiş olduk."