Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı?





"İSTİYORUZ Kİ YÜZ YÜZE EĞİTİME ÇOK DAHA YÜKSEK KATILIMLI ŞEKİLDE DEVAM EDELİM"

"Bizim en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim, fakat OECD ülkelerinde Slovakya, Kosta Rika, Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz" ifadelerine yer veren Selçuk, "Bu sağlık önceliğimiz prensibinden kaynaklanan bir yaklaşım. Valiliklerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurullarımızla birlikte oturup değerlendirmeler yapıyorlar ve her ilin kendisine özgün kararlar alınıyor. Ben bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başaracağımıza, atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor ve bütün toplumumuzda her an değişimleri izleyerek ortak kararlar alamaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha yüksek katılımlı şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda, daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

