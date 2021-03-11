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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak

Milli Eğitim Bakanı , "Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet" dedi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Iğdır'dan Edirne'ye, Çorum'dan Sakarya'ya okullardaki sevince yakından tanıklık ettim. Öylesine bir heyecan var ki. Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet" ifadelerini kullandı.

Selçuk, ayrıca yaptığı paylaşımda 1-7 Mart arasında eğitimde yapılanların yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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