01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "tablet bilgisayar" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "tablet bilgisayar" açıklaması

Bakanı , 26 ildeki öğrencilere, 27 bin 445 setinin gönderildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tablet bilgisayar açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" döneminde öğrenciler, koşullar doğrultusunda okullarına kavuşurken tablet bilgisayar seti dağıtımları da artarak devam ediyor. 22 Mart'tan bu yana içinde 25 GB internet paketi bulunan 27 bin 445 tablet bilgisayar daha öğrencilere gönderildi.

Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet erişimi gereksinimi olan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla daha çok öğrenciye ulaşmak için dağıtımları sürdürüyor.

10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında bakanlık tarafından tedarik edilen 27 bin 445 cihazın sevkiyatına başlandı. Bu fazdaki dağıtımda, tablet bilgisayarların 18 bin 764'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak.

Okullar ne zaman açılacak? Flaş açıklama OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? FLAŞ AÇIKLAMA

BAKAN SELÇUK BÜROKRATLARLA TOPLANTI YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 bin 445 tablet bilgisayarlık 10. faz dağıtım programında, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bir yandan daha çok öğrencinin yüz yüze eğitime devam edebilmesi için tüm toplumun desteğiyle gösterilen gayretin devam ettiğini, diğer yandan da gereksinimi olan öğrenciler için cihaz ve internet paketi desteğinin güçlü şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Selçuk, Eğitimde Kontrollü Normalleşme döneminde, içinde internet paketi bulunan tablet bilgisayar desteği ve daha aktif şekilde hizmet veren EBA Destek Noktaları'nın öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 23 Mart'ta başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktık. 10 günde 3 televizyon kanalı kurarak çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramasına izin vermedik. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve bir dünya markası olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Evlatlarımıza onlarca basılı ve dijital materyal desteği sunarken internet erişimi ve cihaz sorunu yaşayan çocuklarımıza 500 bin tablet bilgisayar desteği diyerek yola çıktık. Hedefimize ocak ayında ulaştık ve şu anda 700 bine yaklaştık. Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları'mızda hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek çocuklarımıza alternatif destek sunuyoruz. Bugün de 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz. Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA