Katil İsrail ateşkesten yan mı çizecek? Trump'tan Hamas'a tehdit: Tek sözümle İsrail savaşa geri döner!
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın esir takası sürecinde İsrailli esirleri serbest bırakmadığını iddia ederek "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" tehdidinde bulundu. Hamas ise Trump'ın açıklamalarına jet hızıyla yanıt vererek "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik" dedi. İsrail, Trump'ın tehdit dolu söylemleri sonrası skandal açıklamalar yaparak "Olası yeni savaş için hazırlanıyoruz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit niteliğinde yeni açıklamalar geldi. Hamas tarafından ise Trump'ın sözlerine jet hızıyla yanıt gelirken "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik" denildi. Öte yandan Hamas, İsrailli 2 esirin cesetlerinin daha Kızılhaç'a teslim edildiği belirtilerek, toplamda serbest bırakılan naaş sayısı 10'a yükseldi.
İSRAİL VE ABD'DEN GAZZE'DE "GÜVENLİ BÖLGE" OLUŞTURMA KARARI
ABD ile İsrail’in, Gazze’de İsrail işgal güçlerinin kontrolündeki bölgelerde Hamas’ın misillemesinden korkan siviller için sözde “güvenli bölgeler” oluşturmak üzere çalıştığı bildirildi. The Times of Israel’in haberine göre, bu bilgi ismi açıklanmayan üst düzey bir Trump danışmanından geldi.
Danışman, gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, “ABD, tehdit altında hisseden insanların gidebileceği bir güvenli alan oluşturmak için İsrail ile birlikte çalışıyor. Bu bölge, Sarı Hat’ın arkasındaki güvenli bölge içinde olacak.” dedi.
Danışman ayrıca, “Bu adım, Hamas’ın rakiplerini infaz ettiğine dair gelen haberlere yanıt olarak atılıyor.” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, Hamas’ın bu hafta yayımladığı ve sekiz kişinin gözleri bağlı şekilde infaz edildiğini gösteren videonun ardından geldi. Hamas, infaz edilen kişilerin “İsrail'le iş birlikçi çeteler” olduklarını belirtmişti.
İsrail ve ABD'nin ortaklığında kurulan Gazze Yardım Dağıtım noktalarında 2 bine yakın sivil, siyonist ve Amerikalı işgalci güçler tarafından katledilmişti.
İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN SKANDAL TALİMAT: KAPSAMLI PLAN İÇİN HAZIRLANIN
İsrail basınındaki haberlere göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey generallerle bir toplantı yaptı.
İsrail Savunma Bakanı, orduya "Hamas'ın ateşkes planını uygulamaktan vazgeçmesi ve saldırıların yeniden başlaması durumunda Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması için bir plan hazırlanması" talimatı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını belirten Katz, İsrail'in de ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini ifade etti.
Katz, Hamas'ın anlaşmayı uygulamayı reddetmesi durumunda İsrail'in ABD koordinasyonunda saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
TRUMP: ABD ORDUSU GAZZE'YE MÜDAHALE ETMEYECEK
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) suçla mücadelesi ile ilgili basın toplantısında, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde, ölen esirlerin cesetlerini yoğun şekilde aradığını belirtti.
HAMAS CESETLERİ ENKAZDA KAZMAYA DEVAM EDİYOR
ABD Başkanı, "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bugün birkaç tane daha geri döndü. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar. Gerçekten kazıyorlar. Kazdıkları alanlar var ve çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Trump, Hamas'a ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca "silahsızlanması gerektiği" yönündeki uyarısını yineledi ve bunu reddederse "Ya onlar silah bırakacaklar ya da biz onları silahsızlandıracağız." dedi.
ABD Başkanı, bir soru üzerine, Amerikan askerlerinin Gazze'de aktif rol almalarını gerektirecek bir durum olmadığını, birçok bölge ülkesinin bu konuda zaten rol alabileceğini vurguladı.
Trump, "Hamas'ın şu anda hiçbir desteği yok. Hamas önceden İran'ın desteğine sahipti ama şimdi İran 'bizi bu işe karıştırmayın' diyor. Yani eskiden İran'ın desteğine sahiptiler, bugün ise İran hayatta kalmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.
"İRAN’IN NÜKLEER KAPASİTESİNİ YOK ETMESEK, BU ANLAŞMAZ GERÇEKLEŞMEZDİ"
ABD ordusunun Gazze’deki sürece doğrudan müdahil olup olmayacağına dair bir soruya da yanıt veren Trump, "Buna ihtiyacımız olmayacak. Bu sürece zaten dahiliz. Eğer biz dahil olmasaydık, barış olmazdı" dedi. Buna gerekçe olarak İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdikleri saldırıları gösteren Trump, "Eğer İran'ın nükleer kapasitesini yok etmeseydik, bu anlaşma iki nedenden dolayı asla gerçekleşmezdi. Arap ülkeleri buna cesaret edemezdi çünkü o dönemde çok güçlü bir İran vardı. Artık öyle güçlü değil. İsrail ile bizim yaptıklarımız ve düzenlenen saldırılar, eğer incelerseniz, onlara çok yardımcı oldu. Bunu size ilk onlar söyleyeceklerdir. İsrail’i hedef alan binlerce insansız hava aracının düşürülmesi de dahil. Binlerce insansız hava aracını adeta atış talimi gibi vurduk, hatta İsrail’e giden füzeleri de" şeklinde konuştu.
"HAMAS ÖNCEDEN İRAN’IN DESTEĞİNİ ALIYORDU"
ABD’nin Gazze’ye askeri anlamda müdahil olmak yerine İsrail’e yardım edeceğini aktaran Trump, "Ama başka ülkeler de var. Birçok ülkeyle anlaşma imzaladık. Sayıca çok ülke. Birçoğu güçlü askeri kapasiteye sahip. Ve Hamas’a destek yok" değerlendirmesinde bulundu. Hamas’ın önceden İran’dan destek aldığını savunan Trump, "Ancak İran bu kez ‘Bizi bu işe karıştırmayın’ dedi. Önceki sefer işler yolunda gitmedi; çünkü eskiden İran’ın desteğini alıyorlardı. Şimdi ise İran hayatta kalmaya çalışıyor" diye konuştu.
"İRAN’IN NÜKLEER SİLAHLANMASI KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN"
İki hafta önce İran’ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair haberleri duyduğunu belirten Trump, çevresindekilere "Endişelenmeyin. Nükleer silahlardan önce yapmak istedikleri birçok şey var" dediğini aktardı. Şu an İran’ın isteyeceği en son şeyin nükleer silah olduğunu savunan Trump, "Daha önceki çabaları işe yaramadı. Eğer (nükleer silah geliştirmeye) yaklaşsalardı, bunu başarmadan önce o tesis saldırıya uğrar ve tamamen yok edilirdi" dedi.
İSRAİL'DEN TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SONRASI SKANDAL SÖZLER
HAMAS'IN TESLİM ETTİĞİ CESETLER KIZILHAÇ TARAFINDAN ALINDI
Hamas, 2 İsrailli esirin cesetlerinin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu. O görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı. İsrail tarafından yapılan açıklamada cesetlerin teslim alındığı belirtildi.
HAMAS'IN TESLİM ETTİĞİ ESİR SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü İsrailli esir bulunuyordu. Hamas, İsrail'e 10 ceset teslim etmiş oldu. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.
HAMAS'TAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA JET HIZIYLA YANIT
Hamas, Trump'ın açıklamalarının ardından jet hızıyla yanıt verdi. Hamas, İsrail’in esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçlamasının ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.
HAMAS 2 ESİRİN CESEDİNİN KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 İsrailli esirin tabutlarının Gazze Şeridi'ndeki buluşma noktasında Kızılhaç tarafından teslim alındığı aktarıldı. Kızılhaç heyetinin tabutları İsrail ordusuna teslim etmek için yola çıktığı aktarıldı.
TRUMP: İSRAİL TEK SÖZÜMLE GAZZE'YE DÖNEBİLİR
ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit niteliğinde yeni açıklamalar geldi.
Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL İZİN VERİRSEM GAZZE'YE DÖNEBİLİR"
ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna, "İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklara geri döner" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmeyi reddederse, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğini ifade etti. Trump, Gazze’deki sağ olan 20 esirin kurtarılmasının çok önemli olduğunu aktardı.
Gazze Şeridi’nde Hamas ile bazı gruplar arasında çıkan çatışmalara değinen Trump, Hamas'ın şu anda çeteleri temizlediğini söyledi. "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna Trump, "İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklara geri döner" dedi.
Ateşkes anlaşması için İsrail’i durdurmak zorunda kaldığını ifade eden Trump, "Onları durdurmak zorunda kaldım. Netanyahu ile tartıştım" dedi.
"İRAN ARTIK BİR SORUN DEĞİL"
Trump, 59 ülkenin İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olduğunu ifade ederek, "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Şimdi hepsi gerçekleşiyor. İbrahim Anlaşmaları’nın (Abraham Accords) bir parçası olmak istiyorlar. İran artık bir sorun değil" dedi.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.
