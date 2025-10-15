Hamas 2 İsrailli esirin cesetlerinin Kızılhaç’a teslim etti

16 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 15.10.2025 23:02
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın esir takası kapsamında İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda skandal ifadeler kullanarak "İsrail izin verirsem Gazze'ye dönebilir" dedi. Hamas ise Trump'ın açıklamalarının ardından İsrailli 2 esirin cesetlerinin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu. O görüntüler A Haber ekranlarına yansırken İsrail cenazeleri teslim aldığını bildirdi.
