16 Ekim 2025, Perşembe
Hamas 2 İsrailli esirin cesetlerinin Kızılhaç'a teslim etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın esir takası kapsamında İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda skandal ifadeler kullanarak "İsrail izin verirsem Gazze'ye dönebilir" dedi. Hamas ise Trump'ın açıklamalarının ardından İsrailli 2 esirin cesetlerinin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu. O görüntüler A Haber ekranlarına yansırken İsrail cenazeleri teslim aldığını bildirdi.