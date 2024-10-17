Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası! İsrail Başbakanı Herzog duyurdu

21:13 17 Ekim 2024

ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yahya Sinvar öldü. Bugün, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için iyi bir gün. İsrailli dostlarıma: Bu şüphesiz rahatlama günüdür; tıpkı 2011 yılında Başkan Obama'nın Usame Bin Ladin’i öldürme operasyonunu emretmesinin ardından ABD’de tanık olunan sahnelere benzer. 7 Ekim’den sonra, Özel Harekat ve istihbarat personelimize, İsrailli meslektaşlarıyla birlikte Sinvar ve Gazze’de saklanan diğer Hamas liderlerini bulmalarına yardımcı olmaları talimatını verdim. İstihbarat desteğimizle, IDF Hamas liderlerini amansızca takip etti, onları saklandıkları yerlerden çıkardı ve kaçmaya zorladı. Bugünkü gelişmeler bir kez daha kanıtladı ki dünyanın hiçbir yerindeki teröristler adaletten kaçamaz, ne kadar uzun sürerse sürsün. İsrail’in, Hamas’ın liderliğini ve askeri yapısını ortadan kaldırma hakkı vardı. Hamas, artık 7 Ekim'e benzer bir saldırı gerçekleştirecek kapasiteye sahip değil. Yakında Başbakan Netanyahu ve diğer İsrailli liderlerle görüşerek onları tebrik edeceğim. Masum insanlara bu kadar büyük yıkım getiren bu savaş artık sona ermeli. Hamas’ın iktidarda olmadığı bir Gazze’de “ertesi gün” için, hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüm imkânı artık var. Yahya Sinwar, bu hedeflerin tümüne ulaşmanın önünde aşılması imkansız bir engeldi. O engel artık yok. Ancak önümüzde hâlâ çok iş var.