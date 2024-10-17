Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası! İsrail Başbakanı Herzog duyurdu
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edilirken şu an kimlik doğrulama işlemlerinin yapıldığı duyuruldu. İsrail Sinvar'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri de yayınlarken Hamas kaynaklarından gelen yeni açıklamada "Sinvar'ın ölebileceğine dair işaretler var" ifadeleri kullanıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Sinvar'ın öldürüldüğünü duyururken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da İsrail askerlerini tebrik etti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlendiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın "öldürmüş olma ihtimalini" araştırdığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki saldırıda 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
"3 KİŞİDEN BİRİ OLABİLİR"
Açıklamaya göre, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), saldırıda ölen 3 Filistinliden birinin Sinvar olup olmadığı ihtimalini araştırıyor ve kimlikler henüz doğrulanamadı.
"SİNVAR'IN ÖLEBİLECEĞİNE DAİR İŞARETLER VAR"
Öte yandan Hamas Kaynakları, "Sinvar'ın ölebileceğine dair işaretler var" ifadelerini kullandı.
BIDEN: DNA TESTLERİ SİNWAR'IN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI
ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yahya Sinvar öldü. Bugün, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için iyi bir gün. İsrailli dostlarıma: Bu şüphesiz rahatlama günüdür; tıpkı 2011 yılında Başkan Obama'nın Usame Bin Ladin’i öldürme operasyonunu emretmesinin ardından ABD’de tanık olunan sahnelere benzer. 7 Ekim’den sonra, Özel Harekat ve istihbarat personelimize, İsrailli meslektaşlarıyla birlikte Sinvar ve Gazze’de saklanan diğer Hamas liderlerini bulmalarına yardımcı olmaları talimatını verdim. İstihbarat desteğimizle, IDF Hamas liderlerini amansızca takip etti, onları saklandıkları yerlerden çıkardı ve kaçmaya zorladı. Bugünkü gelişmeler bir kez daha kanıtladı ki dünyanın hiçbir yerindeki teröristler adaletten kaçamaz, ne kadar uzun sürerse sürsün. İsrail’in, Hamas’ın liderliğini ve askeri yapısını ortadan kaldırma hakkı vardı. Hamas, artık 7 Ekim'e benzer bir saldırı gerçekleştirecek kapasiteye sahip değil. Yakında Başbakan Netanyahu ve diğer İsrailli liderlerle görüşerek onları tebrik edeceğim. Masum insanlara bu kadar büyük yıkım getiren bu savaş artık sona ermeli. Hamas’ın iktidarda olmadığı bir Gazze’de “ertesi gün” için, hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüm imkânı artık var. Yahya Sinwar, bu hedeflerin tümüne ulaşmanın önünde aşılması imkansız bir engeldi. O engel artık yok. Ancak önümüzde hâlâ çok iş var.
“HEDEF "SİNVAR" DEĞİLDİ”
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edilirken A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu yaptığı açıklamada, “İsrail Ordu Sözcüsünün bir açıklaması var. "Sinvar’ı öldüren top mermisinin atışının dün saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Ancak bina bu çeşitli yöntemlerle tarandı. Tarandıktan sonra Sinvar’ın cesedi bulundu” açıklamaları yapıldı. Amerikalı bir yetkilinin de bir açıklaması var. “İsrail ordusu yaşananlar karşısında bizim kadar şaşkın. Operasyon Sinvar’ı hedef alma amacı taşımıyordu.” açıklamaları yapıldı." dedi.
NETANYAHU: SALDIRILAR DEVAM EDECEK
Netanyahu, Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı. Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ileri sürdü.Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti. Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG: TEBRİK EDERİM
İsrail Başbakanı Yahya Sinvar yaptığı açıklamada Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyururken operasyon için İsrail askerlerini tebrik etti.
İSRAİL DIŞİŞLERİ: HAMAS LİDERİ ÖLDÜ
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze’ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı. İsrail Başbakanı Binjamin Netahyahu "Çok kısa bir süre içerisinde Hamas lideri Sinvar'ın ölümünü tamamen teyit etmiş olacaklarını" söyledi.
"SİNVAR'IN ÖLEBİLECEĞİNE DAİR İŞARETLER VAR"
Öte yandan Hamas Kaynakları, "Sinvar'ın ölebileceğine dair işaretler var" ifadelerini kullandı.
"BİNA TANKLA TARANDI"
Yahya Sinvar'ın "öldürüldüğünü" öne süren İsrail Ordu Radyosu, sabah saatlerinde bölgedeki bir binada "şüpheli hareketlenme" tespit edildiğini, ardından binaya yönlendirilen bir tankın namlusundan binanın ateşlendiğini iddia etti. Radyoya göre, saldırıdan sonra binaya gönderilen bir drone ile enkazı izleyen işgal ordusu, enkazda bulunan kişinin Sinvar olabileceğini düşündü ve üstlerine bilgi verdi.
DNA ANALİZİ BEKLENİYOR
İsrail Ordusu'nun enkazda bulunan ve Hamas lideri Yahya Sinvar olduğu düşünülen cenazeden aldığı örnekleri DNA analiziyle incelediklerini söylemesi üzerine test sonuçlarının ne zaman çıkacağı dünya gündeminde merak konusu. Rutin bir DNA testi en erken 3 günde çıkarken, FBI'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre istihbarat amaçlı hızlı DNA testleri birkaç saatte sonuç verebiliyor. Al Jazeera yayınında ise Sinvar'ın, bulunan cenazeyle karşılaştıralacak orijinal DNA'sının Sinvar uzun süre İsrail hapishanelerinde kaldığı için IDF'in elinde olduğu bilgisi verildi.
ABD YÖNETİMİ DE BİLGİLENDİRİLDİ
Times of Israel'in haberine göre aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın da olduğu ABD yetkilileri Yahya Sinvar'ın ölmüş olabileceği olasılığıyla ilgili bilgilendirildi. ABD'li yetkililere DNA analizinin sürdüğü de iletildi. Biden, İsrail yönetimine benzer bir söylemle Sinvar'ın öldürülmesinin savaş için "kritik önemde" olduğunu söylemişti.Aksa Tufanı Operasyonu'nu planlayan iki liderden biri olarak kabul edilen Sinvar, İsrail tarafından da "7 Ekim saldırılarının beyni" olarak niteleniyor.
HAMAS'TAN YALANLAMA
Hamas'tan iddialara ilişkin ilk açıklama geldi. "İşgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşımız bir çok cephede devam ediyor" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Siyonist İsrail'in Hareketimizin Lideri Yahya Sinvar'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir."
"IDF BİNADA ONUN OLDUĞUNU BİLMİYORDU"
İsrailli yayın organı Channel 12, İsrail işgal ordusunun, bombalı saldırıyı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da binada bulunmuş olabileceğini bilmeden gerçekleştirdiğini. Haberde Sinvar olduğundan şüphelenilen cenazenin varlığından saldırıdan sonra haberdar olunduğu, IDF'in kimlik tespiti çalışmalarına saldırının ardından başladığını bildirildi. Öte yandan cenazeden alınan örneklerden yapılan DNA analizinin incelendiği kaydedildi.
CHANNEL 12'DEN "SİNVAR ÖLDÜ" İDDİASI
İSRAİL, YAHYA SİNVAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINI ARAŞTIRIYOR
İsrail işgal ordusu, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana her yerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda öldürülmüş olabileceğini ileri sürüyor.İşgal ordusu tarafından yapılan kısa askeri açıklamada operasyonla ilgili detaylar verilmezken, "Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarda, üç terörist etkisiz hale getirildi" denildi ve istihbaratın "ölenlerden birinin Yahya Sinwar olması ihtimali araştırılıyor. Şu ana kadar, kimlikleri teyit edilmiş değil" ifadeleri kullanıldı.Üst düzey İsrailli bir yetkili İsrail medyasına Yahya Sinvar'ın ölmüş olma olasığıyla ilgili "büyük olasılıkla" ifadesini kullandı. Hamen ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hizbullah'ın öldürülen lideri Nasrallah'ın da fotoğrafını paylaşarak "Her bir teröriste ulaşıp, etkisiz hale getireceğiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.Gazze Şeridi'ni yöneten Sinvar, siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da İsrail tarafından öldürülmesiyle Hamas'ın başına geçti.İsrail, 377 gündür Gazze'deki her taşın altına baktığı Sinvar'ın son çatışmalardan birinde öldürülen üç kişi arasında olup olmadığını araştırıyor. İsrail ordusunun iddiasında, halihazırda kimliklerin doğrulanamadığı vurgulandı.Hem İsrail hükümeti hem de ABD yönetimi Sinvar'ın öldürülmesini "kilit bir hedef" olarak nitelemişti.
"HAMAS AÇIKLAMADIĞI SÜRECE İTİBAR ETMEM"
Askeri Stratejist İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Keleş, "Karşımızda İsrail var. Yalan söylemeyi veya gerçekleri ters düz etmeyi başaran bu konuda çok mahir olan bir yapı var karşımızda bir örgüt var. Ben artık bunun için devlet ifadesini de pek kullanmak istemiyorum. İsrail'in hangi sözüne itibar etmeliyiz? Hamas açıklamadığı sürece doğrulamadığı sürece ben İsrail'in sözüne itibar etmem. Çünkü yalancılıkta çok mahirler. Bunlar psikolojik savaşın başka bir boyutudur. Moralleri çökertmek istiyorlar. Lider kadroyu şehit etmekle bu dava biter mi? Bitmez. İsmail Haniye'den önce de Hamas'ın liderlerinden çok şehit var." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN YAYINLADIĞI FOTOĞRAFLAR GERÇEK Mİ?
A Haber muhabiri İslim İstanbullu Hayfa'dan gerçekleştirdiği yayında iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte İstanbullu'nun sözleri: "İsrail ordusunun Sinvar'ın öldürüldüğüne yönelik bir iddiası var. İsrail basınında Sinvar'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar var. Ancak henüz bu resimler doğrulanmadı. İsrail Güvenlik Kabinesi de Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia ediyor. Sinvar sert tutumuyla bilinen bir lider."
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