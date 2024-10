Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası! İsrail Başbakanı Herzog duyurdu

16:14 17 Ekim 2024

İsrail işgal ordusu, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana her yerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda öldürülmüş olabileceğini ileri sürüyor.İşgal ordusu tarafından yapılan kısa askeri açıklamada operasyonla ilgili detaylar verilmezken, "Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarda, üç terörist etkisiz hale getirildi" denildi ve istihbaratın "ölenlerden birinin Yahya Sinwar olması ihtimali araştırılıyor. Şu ana kadar, kimlikleri teyit edilmiş değil" ifadeleri kullanıldı.Üst düzey İsrailli bir yetkili İsrail medyasına Yahya Sinvar'ın ölmüş olma olasığıyla ilgili "büyük olasılıkla" ifadesini kullandı. Hamen ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hizbullah'ın öldürülen lideri Nasrallah'ın da fotoğrafını paylaşarak "Her bir teröriste ulaşıp, etkisiz hale getireceğiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.Gazze Şeridi'ni yöneten Sinvar, siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da İsrail tarafından öldürülmesiyle Hamas'ın başına geçti.İsrail, 377 gündür Gazze'deki her taşın altına baktığı Sinvar'ın son çatışmalardan birinde öldürülen üç kişi arasında olup olmadığını araştırıyor. İsrail ordusunun iddiasında, halihazırda kimliklerin doğrulanamadığı vurgulandı.Hem İsrail hükümeti hem de ABD yönetimi Sinvar'ın öldürülmesini "kilit bir hedef" olarak nitelemişti.