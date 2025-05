CANLI | İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi! Görüşmeler başladı! Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi başladı

13:39 16 Mayıs 2025

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan barış zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından derlenenler:

Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. Zelenskiy'nin Ankara ziyareti önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.



Bu toplantı heyetler arasında ilk doğrudan temas özelliğini taşıyor. Ateşkesin bir an önce hayata geçirilmesi kritik önem taşıyor. Bundan sonraki aşamayı hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli.



Türkiye her daim yanınızda olacaktır. Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Hepinize bir kez daha hoşgeldiniz diyor, taraflara başarılar diliyorum.