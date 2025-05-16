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Barış masası İstanbul’da kuruldu! Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz

Barış masası İstanbul’da kuruldu! Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz

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Giriş: 16.05.2025 14:00
Güncelleme:16.05.2025 14:00
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. Bakan Fidan, "Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.
Barış masası İstanbul’da kuruldu! Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
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