Barış masası İstanbul’da kuruldu! Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. Bakan Fidan, "Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.