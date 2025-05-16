16 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Barış masası İstanbul’da kuruldu! Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. Bakan Fidan, "Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.