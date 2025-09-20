20 Eylül 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI - İsrail Gazze'yi bombalıyor! Bölgeden sıcak görüntüler A Haber'de

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 22:35 Güncelleme: 20.09.2025 22:46
ABONE OL
İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sıcak görüntüler A Haber’de

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde başlattığı kıyım planında harekete geçerek bölgeyi bombalamaya başladı. Bölgeden sıcak bağlantı ve son bilgiler A Haber'de...

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde başlattığı kıyım planında harekete geçerek bölgeyi bombalamaya başladı. Bölgeden sıcak bağlantı ve son bilgiler A Haber'de...

CANLI ANLATIM
22:44 20 Eylül 2025

KATİL ORDU ŞU AN GAZZE'Yİ BOMBALIYOR

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde başlattığı kıyım planında harekete geçerek bölgeyi bombalamaya başladı. Bölgeden sıcak bağlantı ve son bilgiler A Haber'de...

Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Turgut Alp Boyraz bölgeden son gelişmeleri aktardı: 

"Bölgede bombardımanlar başladı. İnsanlar yaralıları kurtarmak için kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Vurulan bir yer bir kez daha vurulabiliyor."

KATİL ORDU ŞU AN GAZZE’Yİ BOMBALIYOR

AHaber CANLI YAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör