CANLI - İsrail Gazze'yi bombalıyor! Bölgeden sıcak görüntüler A Haber'de

22:44 20 Eylül 2025

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde başlattığı kıyım planında harekete geçerek bölgeyi bombalamaya başladı. Bölgeden sıcak bağlantı ve son bilgiler A Haber'de...

Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Turgut Alp Boyraz bölgeden son gelişmeleri aktardı:

"Bölgede bombardımanlar başladı. İnsanlar yaralıları kurtarmak için kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Vurulan bir yer bir kez daha vurulabiliyor."