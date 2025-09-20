21 Eylül 2025, Pazar

İsrail Gazze'yi bombalıyor! Bölgede son durum ne?
İsrail Gazze’yi bombalıyor! Bölgede son durum ne?

İsrail Gazze'yi bombalıyor! Bölgede son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 23:05
Güncelleme:20.09.2025 23:05
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırı planını hayata geçirerek bölgeyi bombalamaya başladı. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber ekranlarına bağlanarak son gelişmeleri aktardı.
