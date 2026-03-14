CANLI| 16 gündür bitmeyen savaş ateşi! Katil Bibi "ölmedim" diyerek ortaya çıktı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 16. gününe girerken Orta Doğu’daki gerilim giderek tırmanıyor. Karşılıklı saldırılar devam ederken, İran’dan İsrail ve bölgedeki ABD üslerine misillemeler geldi. Washington ve Tel Aviv’den yapılan yeni tehdit açıklamaları tansiyonu yükseltiyor. Tel Aviv’den son gelişmeleri aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, “öldü” denilen Katil Netanyahu’nun yeni bir video paylaştığını ancak nerede olduğunun ise hala bilinmediğini söyledi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 16. gününde sürerken, Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Tahran yönetimi İsrail ve bölgedeki ABD-İngiliz üslerine misillemelerini sürdürürken, Mücteba Hamaney sonrası Trump-Netanyahu cephesinden tehdit mesajları geliyor. Sıcak gelişmeleri Ekber Karabağ Tahran'dan Emine Kavasoğlu ise Tel Aviv'den A Haber'e aktarırken, İsrail'in bölgedeki asıl planını uzmanlar deşifre ediyor. İşte Orta Doğu'daki kritik gelişmelerin perde arkası...
TEL AVİV ATEŞ ALTINDA: İSRAİL’DE RADAR SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ
Orta Doğu’da gerilim doruk noktasına çıkarken, Tel Aviv tarihinin en zorlu gecelerinden birini yaşadı. İran ordusu ve Hizbullah’ın doğrudan hedefi haline gelen kentte, ilk kez katı yakıtlı "Siccil" füzeleri kullanıldı.
Savunma sistemlerinde yaşanan "radar körlüğü" nedeniyle sirenler çalmazken, Ben Gurion Havalimanı çevresinde ağır yıkım meydana geldi. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İsrail’deki bilgi karartmasını, halkın yaşadığı büyük paniği ve Netanyahu’nun gizemli bekleyişini tüm detaylarıyla paylaştı.
Savaşın seyrini değiştiren saldırıların dozajı her geçen gün artarken, Tel Aviv artık İran’ın doğrudan menziline girdi. Bölgedeki şiddetli saldırıları aktaran Emine Kavasoğlu, "Bu gece çok zor geçti gerçekten. Saatler sabaha karşı 02:30’u gösterdiğinde başladı füze saldırısı ve gerçekten çok şiddetliydi. Artık üç günden bu yana Tel Aviv tamamen İran’ın hedefinde. Savaşın bir ilki yaşandı; katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldı" ifadelerini kullandı.
Kavasoğlu, füzelerin tahrip gücüne dikkat çekerek, "Birer tonluk başlıklar kullanılıyor, durum böyle olunca müdahale edilse dahi o füzeler çok geniş bir alana yayılıyor ve Tel Aviv’i büyük tehdit altında bırakıyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
RADARLARDA KÖRLÜK: SİRENLER ÇALMIYOR
İsrail’in en çok güvendiği erken uyarı ve radar sistemlerinde ciddi bir zafiyet yaşandığı bildiriliyor. Sahadaki tecrübelerini paylaşan Kavasoğlu, "Radar sistemlerinde bir körlük söz konusu. Bir haftadır telefondaki aplikasyonlara uyarı gelmiyor, sirenler çoğu zaman çalmıyor. Bir anda havada füzelerin ateşlendiğini görüyoruz. İsrail de erken uyarı sistemlerinde sıkıntılar yaşandığını inkar etmedi" dedi.
Özellikle Lübnan’dan ateşlenen füzelerde sistemin tamamen etkisiz kaldığını belirten Kavasoğlu, "Yakın mesafe olduğu için alarm sistemleri çalışmıyor, İsrail tarafı artık büyük bir güvenlik açığıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
TEL AVIV'DE HAYAT DURDU! SOKAKLAR BOMBOŞ
Saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte İsrail’de günlük yaşam tamamen felç oldu. Kavasoğlu, "8 Nisan’a kadar, yani Hamursuz Bayramı sonuna kadar eğitim online olarak devam edecek. Okulların açılması bugün yaşananlardan sonra mümkün görünmüyor. Tel Aviv zaten bomboş, restoran ve marketlerin yüzde 95’i kapalı. Sadece sığınağı olan dükkanların açılmasına izin veriliyor ama zaten sokakta kimse yok" şeklinde konuştu.
Halkın endişe içinde olduğunu belirten Kavasoğlu, "İsrail halkı bu endişeyle yaşamaya alışık değil, tahliye olmak isteyenler için yapılan seferlerde havalimanlarında büyük izdiham yaşanıyor" sözlerini kaydetti.
BİLGİ KARARTMASI VE GERÇEK KAYIPLAR
İsrail hükümetinin askeri kayıpları gizlediği ve vurulan bölgelerde hızla temizlik çalışması yürüttüğü iddia ediliyor. Kavasoğlu, "Amerikan merkezli bir uydu görüntüleme merkezi, vurulan üslerin görüntülerine ilişkin karartma süresini 14 güne çıkardı. Büyük bir hasar var ve bunun örtbas edilmesi için çalışma yürütülüyor. Bir binaya füze parçası isabet etse, biz yayın yapana kadar orası inanılmaz bir hızla temizleniyor" dedi.
Resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını öne süren Kavasoğlu, "Sadece 2 askerin öldüğü açıklandı ama hem Hizbullah hem İran pek çok üssün vurulduğunu duyurdu. Bilgi karartması nedeniyle gerçek tabloyu göremiyoruz" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU NEREDE? GİZEMLİ "AYAKTAYIM" MESAJI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun nerede olduğu ve sağlığına ilişkin tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor. Kavasoğlu, "Netanyahu’nun nerede olduğuna dair bilgi sahibi olamıyoruz. Geçtiğimiz cuma yapılan basın toplantısı bile online yapıldı. Bugün paylaşılan görüntüde neresi olduğu anlaşılamayan bir kafeden 'Yıkılmadım ayaktayım' mesajı verdi ama görünürde bir yerde değil. İsrail basını bile kendisini görüntüleyemiyor, sadece servis edilen fotoğraflar kullanılıyor" diyerek Netanyahu üzerindeki gizem perdesini araladı.
İRAN’DAN TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ: SİCCİL VE KÜME FÜZELERİ İLE SALDIRDILAR
Savaşın seyrini değiştiren saldırılar sonrası bölgedeki durumu aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Tel Aviv bugün en yoğun son 15 saatini yaşadı. Dün gece saat 02.00’den bu yana kent ve çevresi tam 7 kez hedef alındı. 16 günden bu yana ilk kez bu kadar çok siren sesi duyuldu, İsrailliler büyük bir korku ve panik içinde" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ilk verilere göre, düzenlenen saldırılarda en az 8 kişinin yaralandığı bildirilirken, kentin birçok noktasında ağır hasar meydana geldiği aktarıldı.
İran’ın saldırı stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiğini belirten Emine Kavasoğlu, "İran artık parçalara ayrılabilen küme füzelerini kullanıyor ve bu da hasarın boyutunu her geçen gün artırıyor. Savaşın ilk gününden bu yana bir ilk yaşandı ve İran, ateşlenmesi daha kolay olan orta menzilli, katı yakıtlı Sicil füzelerini kullandı" sözleriyle teknik detayları paylaştı. Yaklaşık 20-23 ton ağırlığındaki bu füzelerin müdahale edilmesinin oldukça güç olduğu ve hata payının yüzde 10’a kadar düştüğü vurgulandı.
STRATEJİK NOKTALAR VE HAVALİMANI HEDEFTE
Saldırıların sadece yerleşim yerlerini değil, stratejik noktaları da vurduğu kaydedildi. Gush Dan, Bnei Brak ve Ramla bölgelerinin yanı sıra Ben Gurion Havalimanı çevresinin de hem İran hem de Hizbullah füzelerinin hedefi olduğu bildirildi. İsrail tarafından yayınlanan son raporu değerlendiren Emine Kavasoğlu, "Bugüne kadar 290 füze ve 500’den fazla İHA ile toplam 227 İran saldırısı gerçekleşti. Lübnan’dan ise 379 ayrı saldırıda 400’den fazla roket fırlatıldı" diyerek rakamların vahametini ortaya koydu.
OKULLAR TATİL EDİLDİ, SIĞINAKLAR DOLDU
İsrail Savunma Bakanı’nın "savaşın belirleyici noktasına geçiyoruz" açıklamasının ardından saldırıların şiddetinin arttığı gözlemlendi. Bölgedeki son durumu özetleyen Emine Kavasoğlu, "Sığınaklardan çıkamayan Tel Avivliler bir süre daha burada yaşayacak gibi görünüyor. Bazı bölgelerde okulların açılmasına karar verilmişti ancak belediye başkanları bu karara uymadı. Okullar, Hamursuz Bayramı’nın sonuna, yani 8 Nisan’a kadar kapalı kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Hizbullah’ın da Lübnan sınırına 140 kilometre uzaklıktaki Palmahim Hava Üssü’nü vurduğunu duyurmasıyla bölgedeki tansiyonun zirveye ulaştığı aktarıldı.
TÜM DÜNYAYI SARSAN SAVAŞIN PERDE ARKASI! UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI: HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, PETROL!
Güvenlik Uzmanı-Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında ABD-İran geriliminin perde arkasını araladı. ABD'nin Vietnam ve Afganistan'da siyasi olarak kaybettiğini ancak Irak'ta petrol nedeniyle kamuoyu desteği aldığını hatırlatan Özgöker, İran'daki asıl hedefin rejim değişikliği değil, petrol sahalarının kontrolü olduğunu vurguladı. Özgöker, Amerika'nın kara işgalinin imkansız olduğunu belirterek olası bir askeri operasyonun petrol ihracatının kalbi olan Hark Adası'na yönelik olacağını ve nihai çözüm için İstanbul'da diplomasi masasının kurulabileceğini iddia etti.
"TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR"
ABD'nin geçmişteki savaşlarından dersler çıkarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özgöker, Vietnam ve Afganistan yenilgilerine dikkat çekti. Özgöker, "Amerika, Afganistan'da da Vietnam'da da perişan oldu ama askeri olarak değil. Ekonomik olarak da siyasi olarak kaybetti. Niye kaybetti? 18 sene Vietnam'da kaldı. 3,5 milyon Vietkongluyu öldürdü, sadece 58 bin Amerikan askeri öldü. Bütün Vietnam'ı dümdüz etti fakat çekilmek zorunda kaldı, perişan oldu. Niye? Siyaseten kamuoyu desteği kesildi" sözleriyle, savaşların kaderini kamuoyunun belirlediğinin altını çizdi.
TEK HEDEF PETROL
Özgöker, Vietnam'da petrol olmadığı için Amerikan kamuoyunun savaşa karşı çıktığını ancak Irak işgalinde durumun farklı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özgöker, "Irak'ın birinci ve ikinci Körfez savaşlarındaki işgallerine Amerikan halkı destek verdi. Niye? Petrolü vardı. Aynısı bu sefer de İran'da. Petrolü var. Dünyanın ikinci büyük petrol, dördüncü büyük doğalgaz rezervi" ifadelerini kullanarak gerilimin merkezindeki ekonomik nedeni gözler önüne serdi. Amerika'nın derdinin rejimle olmadığını vurgulayan Özgöker, Trump'ın, "O Ayetullah gider başka Ayetullah gelir. Tek şartım var, benim istediğim olacak," sözleriyle asıl hedefin İran'ın ekonomik yapısı ve petrol kaynakları olduğunu aktardı.
OLASI AMERİKAN ASKERİ OPERASYONU: HARK ADASI
İran'a yönelik topyekûn bir kara işgalinin imkânsız olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgöker, olası bir askeri harekâtın adresini net bir şekilde işaret etti. Özgöker, operasyonun denizden karaya çıkarma şeklinde olacağını belirterek, "Yapabileceği tek şey var, kara harekâtı, o da amfibi. Yani denizden karaya çıkacak" dedi. Asıl hedefin İran petrol ihracatının %90'ının yapıldığı kilit nokta olduğunu söyleyen Özgöker, "Birinci Trump'ı kurtaracak tek şey, buraya el koymak. Hark Adası'nı, Hürmüz Boğazı'ndaki Hürmüz denen adayı ve Bender Abbas limanını işgal edip bütün petrolün geçişini serbest bıraktırıp ve petrol fiyatlarını tekrar 40 dolara indirmek" planını deşifre etti.
"REJİM DEĞİL, DEVRİM MUHAFIZLARI HEDEFTE"
Prof. Dr. Özgöker, operasyonun amacının rejim değişikliği olmadığını, doğrudan Devrim Muhafızları'nın ekonomik gücünü kırmak olduğunu iddia etti. Özgöker, "Devrim Muhafızları sadece asker değil, ekonomi de onların elinde. Bütün kamu iktisadi teşekkülleri, hepsi Devrim Muhafızlarının elinde. Rejimin Devrim Muhafızları kısmı lağvedilecek, petroller serbest bırakılacak, Amerikan-İngiliz şirketleri işletilecekler" sözleriyle nihai hedefin petrolün Batılı şirketlerce kontrol edilmesi olduğunu söyledi.
İSTANBUL'DA DİPLOMASİ MASASI KURULABİLİR
Tüm bu kanlı senaryoların yanında en olumlu senaryoyu da A Haber izleyicileriyle paylaşan Özgöker, çözümün adresinin Türkiye olabileceğini vurguladı. Özgöker, "En olumlu senaryo, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi barış, diplomasi. İran ikinci bir hata yapmıştı, İstanbul'da kuruluyordu masa, gelmedi. İstanbul'a gelecek paşa paşa. Ondan sonra Amerika da gelecek" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da kurulacak bir masanın savaşı bitirebileceğini ve bunun sonucunda Trump'ın da seçimleri kazanacağını sözlerine ekledi.