CANLI| 16 gündür bitmeyen savaş ateşi! Katil Bibi "ölmedim" diyerek ortaya çıktı

Orta Doğu’da gerilim doruk noktasına çıkarken, Tel Aviv tarihinin en zorlu gecelerinden birini yaşadı. İran ordusu ve Hizbullah’ın doğrudan hedefi haline gelen kentte, ilk kez katı yakıtlı "Siccil" füzeleri kullanıldı.

Savunma sistemlerinde yaşanan "radar körlüğü" nedeniyle sirenler çalmazken, Ben Gurion Havalimanı çevresinde ağır yıkım meydana geldi. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İsrail’deki bilgi karartmasını, halkın yaşadığı büyük paniği ve Netanyahu’nun gizemli bekleyişini tüm detaylarıyla paylaştı.

Savaşın seyrini değiştiren saldırıların dozajı her geçen gün artarken, Tel Aviv artık İran’ın doğrudan menziline girdi. Bölgedeki şiddetli saldırıları aktaran Emine Kavasoğlu, "Bu gece çok zor geçti gerçekten. Saatler sabaha karşı 02:30’u gösterdiğinde başladı füze saldırısı ve gerçekten çok şiddetliydi. Artık üç günden bu yana Tel Aviv tamamen İran’ın hedefinde. Savaşın bir ilki yaşandı; katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Kavasoğlu, füzelerin tahrip gücüne dikkat çekerek, "Birer tonluk başlıklar kullanılıyor, durum böyle olunca müdahale edilse dahi o füzeler çok geniş bir alana yayılıyor ve Tel Aviv’i büyük tehdit altında bırakıyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

RADARLARDA KÖRLÜK: SİRENLER ÇALMIYOR

İsrail’in en çok güvendiği erken uyarı ve radar sistemlerinde ciddi bir zafiyet yaşandığı bildiriliyor. Sahadaki tecrübelerini paylaşan Kavasoğlu, "Radar sistemlerinde bir körlük söz konusu. Bir haftadır telefondaki aplikasyonlara uyarı gelmiyor, sirenler çoğu zaman çalmıyor. Bir anda havada füzelerin ateşlendiğini görüyoruz. İsrail de erken uyarı sistemlerinde sıkıntılar yaşandığını inkar etmedi" dedi.

Özellikle Lübnan’dan ateşlenen füzelerde sistemin tamamen etkisiz kaldığını belirten Kavasoğlu, "Yakın mesafe olduğu için alarm sistemleri çalışmıyor, İsrail tarafı artık büyük bir güvenlik açığıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

TEL AVIV'DE HAYAT DURDU! SOKAKLAR BOMBOŞ

Saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte İsrail’de günlük yaşam tamamen felç oldu. Kavasoğlu, "8 Nisan’a kadar, yani Hamursuz Bayramı sonuna kadar eğitim online olarak devam edecek. Okulların açılması bugün yaşananlardan sonra mümkün görünmüyor. Tel Aviv zaten bomboş, restoran ve marketlerin yüzde 95’i kapalı. Sadece sığınağı olan dükkanların açılmasına izin veriliyor ama zaten sokakta kimse yok" şeklinde konuştu.

Halkın endişe içinde olduğunu belirten Kavasoğlu, "İsrail halkı bu endişeyle yaşamaya alışık değil, tahliye olmak isteyenler için yapılan seferlerde havalimanlarında büyük izdiham yaşanıyor" sözlerini kaydetti.

BİLGİ KARARTMASI VE GERÇEK KAYIPLAR

İsrail hükümetinin askeri kayıpları gizlediği ve vurulan bölgelerde hızla temizlik çalışması yürüttüğü iddia ediliyor. Kavasoğlu, "Amerikan merkezli bir uydu görüntüleme merkezi, vurulan üslerin görüntülerine ilişkin karartma süresini 14 güne çıkardı. Büyük bir hasar var ve bunun örtbas edilmesi için çalışma yürütülüyor. Bir binaya füze parçası isabet etse, biz yayın yapana kadar orası inanılmaz bir hızla temizleniyor" dedi.

Resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını öne süren Kavasoğlu, "Sadece 2 askerin öldüğü açıklandı ama hem Hizbullah hem İran pek çok üssün vurulduğunu duyurdu. Bilgi karartması nedeniyle gerçek tabloyu göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU NEREDE? GİZEMLİ "AYAKTAYIM" MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun nerede olduğu ve sağlığına ilişkin tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor. Kavasoğlu, "Netanyahu’nun nerede olduğuna dair bilgi sahibi olamıyoruz. Geçtiğimiz cuma yapılan basın toplantısı bile online yapıldı. Bugün paylaşılan görüntüde neresi olduğu anlaşılamayan bir kafeden 'Yıkılmadım ayaktayım' mesajı verdi ama görünürde bir yerde değil. İsrail basını bile kendisini görüntüleyemiyor, sadece servis edilen fotoğraflar kullanılıyor" diyerek Netanyahu üzerindeki gizem perdesini araladı.