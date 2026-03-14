Türkiye üzerinden NATO'yu savaşa çekme planı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki füze saldırılarına ve tırmanan gerilime ilişkin kritik uyarılarını A Haber ekranlarında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Türkiye'nin sınır hattına düşen füzelerin arkasındaki büyük tehlikeye dikkat çekti. İsrail ve MOSSAD’ın bir "sahte bayrak" operasyonuyla Türkiye'yi hedef göstererek NATO'yu savaşın içine çekmek isteyebileceğini vurgulayan Günyel, bölgedeki çözümün anahtarının her zamanki gibi Ankara olduğunu belirtti.