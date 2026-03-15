ABD'nin şok planı deşifre oldu: Asıl savaş alanı orası

Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara operasyonu planının perde arkasını araladı. ABD'nin Asya-Pasifik'ten bölgeye Deniz Piyadeleri kaydırdığını belirten Yavuzaslan, topyekûn bir işgal yerine özel kuvvetlerle yapılacak nokta operasyonlarına ve asıl sıcak çatışma alanının Irak olacağına dikkat çekti. Yavuzaslan, İran destekli vekil güçlerin devrede olduğunu ve ABD üslerinin vurulduğu anlara ait görüntülerin büyük bir propaganda savaşına işaret ettiğini vurguladı.