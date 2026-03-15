Orta Doğu'da 2 cepheli savaş: İran ve Lübnan

Orta Doğu'da 2 haftadır süren savaş her geçen gün karşılıklı saldırılarla gerilimi artırıyor. İsrail'in İran'ın yanı sıra Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ülkede yoğun bir göç dalgası yaşanırken, ABD'nin ise İran'a yeni bir kara harekatı düzenleyeceği konuşuluyor. Peki Washington'un olası bir kara operasyonu gerçekleştirmesi mümkün mü? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, bölgedeki deniz trafiğini ve son gelişmeleri değerlendirdi.