Kanlı savaşın perde arkası: Hedef rejim değil petrol

Güvenlik Uzmanı-Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında ABD-İran geriliminin perde arkasını araladı. ABD'nin Vietnam ve Afganistan'da siyasi olarak kaybettiğini ancak Irak'ta petrol nedeniyle kamuoyu desteği aldığını hatırlatan Özgöker, İran'daki asıl hedefin rejim değişikliği değil, petrol sahalarının kontrolü olduğunu vurguladı. Özgöker, Amerika'nın kara işgalinin imkansız olduğunu belirterek olası bir askeri operasyonun petrol ihracatının kalbi olan Hark Adası'na yönelik olacağını ve nihai çözüm için İstanbul'da diplomasi masasının kurulabileceğini iddia etti.