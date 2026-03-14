İsrail’den Lübnan’a 20 yılın en büyük kara harekatı! Sınırın sıfır noktasında tansiyon dorukta

İsrail ordusu, Hizbullah ile mücadele gerekçesiyle Lübnan topraklarına yönelik son 20 yılın en kapsamlı kara harekatını başlattığını duyurdu. Sınırın sıfır noktası Metula’da konuşlanan İsrail birlikleri Lübnan’ı yoğun topçu ateşine tutarken, bölge tamamen askeri yasak bölge ilan edildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, çatışmaların ve siren seslerinin gölgesinde sınır hattındaki kritik gelişmeleri ve İsrail ordusunun Lübnan’ı "Gazze’ye çevirme" tehdidini yerinden aktardı.