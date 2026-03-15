Trump’tan İran mesajı: Ateşkes istiyorlar ama henüz anlaşma yapmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ancak mevcut şartların yeterince iyi olmadığını belirterek anlaşma yapmak istemediğini ifade etti. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın İran ile olası anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerini aktararak, Donald Trump’ın İran’ın ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ancak kendisinin henüz anlaşma yapmak istemediğini belirttiğini ifade etti. Sapmaz, Trump’ın bu konuda “İran bir anlaşma yapmak istiyor ve ben yapmak istemiyorum çünkü şartlar henüz yeterince iyi değil, her şart çok sağlam olmalı” sözlerini kullandığını aktardı.