CANLI | Savaşta kritik 12. gün: Trump'ın Cinping görüşmesi öncesi İran'a büyük bombardıman planı | A Haber ekipleri ateş hattında
ABD’nin müzakere masasını devirerek İsrail ile birlikte İran’a başlattığı savaş 12. gününde sürüyor. Orta Doğu’da gerilim tırmanırken İran’da Mücteba Hamaney’in liderlik iddiaları sonrası Trump ve Netanyahu cephesinden peş peşe tehdit mesajları geliyor. A Haber muhabirleri Tahran ve Tel Aviv hattından gelişmeleri aktarırken, Mete Sohtaoğlu Trump'ın 31 Mart'ta Çin lideri Cinping ile görüşmesi öncesinde İran'a yönelik büyük bir bombardıman planı olduğunu aktardı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 12. gününde sürerken Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Tahran yönetimi İsrail ve bölgedeki ABD-İngiliz üslerine misillemelerini sürdürürken, Mücteba Hamaney iddiaları sonrası Trump-Netanyahu cephesinden tehdit mesajları geliyor. Sıcak gelişmeleri Ekber Karabağ Tahran'dan, Emine Kavasoğlu ise Tel Aviv'den A Haber'e aktarıyor. İşte Orta Doğu'daki kritik gelişmelerin perde arkası...
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İSRAİL'DE UYARI SİSTEMLERİ BOZULDU
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun Tel Aviv'den aktardıklarına göre; "İran'ın İsrail'e attığı bombalar başkente kadar ulaşırken Tel Aviv'de uyarı sistemleri bozuldu. İsrail radar sistemlerinden sinyal alamıyor." dedi.
"RADAR SİSTEMLERİ ETKİSİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI"
Kavasoğlu gün boyunca bölgedeki gelişmeleri aktararak; "İran'dan açıklamalar gelmişti; dendi ki 'Ölümcül füzelerimizi ateşlemeye başlayacağız' denilmişti. 34. dalganın başlayacağı açıklandığında Hürremşer ve Hayber Şekan füzelerinin ateşleneceği duyurulmuştu. Saatler 12'yi gösterdiğinde İsrail'de çok şiddetli patlamalar yaşandı. Tel Aviv'in de etkisi altında kaldığı patlamalardı bunlar. Yine pek çok noktaya füze parçaları düştü. Ama daha da önemlisi artık o her gün anlattığımız radar sistemlerinin etkisini yavaş yavaş yitirmeye başladığını görüyoruz. Şöyle ki, bugün iki kez yanıldı bu sistemler. Telefonlara uyarı gelmesine rağmen uyarı sistemleri çalışmadı ya da telefonlara uyarı gelmesine rağmen herhangi bir saldırı gerçekleşmedi." dedi.
"İSRAİL RADAR SİSTEMLERİNDEN SİNYAL ALAMIYOR"
Emine Kavasoğlu gün boyunca Tel Aviv'de şiddetli patlamaların yaşandığını ve fakat radar sistemlerinden sinyal alınamadığını belirterek; "Dün de yaşanmıştı ve dün yaşanan konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. IDF bunun neden kaynaklandığını araştırmaya çalışıyoruz diye açıkçası biraz kamuoyunu telkin etmeye çalıştı. Ama ortaya çıkan görüntüler vardı; öncelikle fotoğraflar ya da amatör kameralarca bölgede yaşayanlarca çekilen görüntüler vardı. Neydi o? Radar sistemlerinin hedef alındığı ve yerle bir olduğu. Hizbullah hedef almıştı o noktaları. İşte bugün o görüntülerin, tam o dakikalarda oradan geçen araçların kameralarına yansıdığı anlar servis edildi. Çok çarpıcı görüntülerdi, radar sistemleri tamamen yerle bir olmuş durumda. Bet Şemeş yakınlarında bir kısmı, bir kısmı da Vali Elah bölgesinde olduğunu söyleyelim. İşte onun yansıması sahada bu uyarı sistemlerinin hata vermesiyle belli olmuş oluyor, anlaşılmış oluyor." ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN CİNPİNG GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ TAHRAN'A BOMBARDIMAN PLANI
ABD'nin müzakere masasını dağıtarak İran'a başlattığı saldırıların 12. gününde Orta Doğu adeta ateş çemberine dönerken liderlerin karşılıklı tehditleri ise sürüyor. Trump İran ile yeniden görüşebileceğinin sinyalini verirken İran ve Tel Aviv hattında füze saldırılarını yeniden başladı. Öte yandan ABD Savaş Bakanı Hegseth İran'a bu gece saldırıların artacağını vurgularken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programından günlerdir süren savaş mercek altına alındı. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 31 Mart'ta gerçekleştireceği görüşmenin öncesinde tahmini olarak 19-20 Mart tarihlerinde İran'a bir saldırı gerçekleştireceğini ve bu zamana kadar yapılan saldırılardan çok daha büyük bir bombardıman olacağını belirtti.
NÜKLEER SIĞINAKLARA HAVA İNDİRME OPERASYONU
ABD'nin sağlıklı hedefinin İran'ın yer altı tesisleri olduğunu belirten Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Havadan indirme operasyonu ile gidip aralıklı sığınakların yer altı tesislerinin imha senaryosu masada. Başarılı olup olmaması önemli değil; yeter ki 30 saniyelik bir videonun gece görüş kamerasıyla 'Amerikan zaferi, küresel gücümüzün dağıtılması' şeklinde Trump için kullanıldı". Sohtaoğlu, bu tür bir operasyonun doğrulanmasının bile mümkün olmadığını, dünya çapındakilerin bu görüntülere mahkûm çıkaracağını belirtti.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE STRATEJİK ADALAR HEDEFTE
Hürmüz Boğazı'ndaki enerji rejiminin kontrolü için İran'ın askeri devletinin hedef alınacağını ifade eden Sohtaoğlu, "Ebu Musa, Keşm ve Hark adaları İran'ın gözü kulağıdır. Hürmüz Boğazı'nın açılmakta olduğu için küresel durgunluk ve petrol fiyatlarında yükselişi nedeniyle bu adalardaki İran askeri birimlerinin ABD tarafından çalıştırılması masadaki en güçlü senaryolardan biri" sözleriyle kritik noktalarda işaret etti.
"İSFAHAN VE NATANZ'DAN URANYUMU ALACAKLAR"
İran'ın nükleer yakıta yönelik ikinci bir senaryo aktaran Sohtaoğlu, "İsfahan ve Natanz tesisleri, Amerikan vergi mükellefinin en çok bilinen yerler. Birileri gidiyor o uranyumu alacak. Ancak İran askerleri 1979'dan beri bu pusuda bekliyor. ABD'nin 10-12 aksamadan çıkması mümkün değil ama Trump bu ölü sayılarını açıklamaz ve bunu bir başarı olarak değerlendirmesinde bulundu." ifadelerini kullandı.
PEKİN ZİRVESİ ÖNCESİ İRAN'A BÜYÜK BOMBARDIMAN
Mete Sohtaoğlu, "Trump, 31 Mart'ta Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile oturacak. Trump Pekin'de Şinping'in karşısına kendi söylemiyle İran'ı fethetmiş bir lider olarak oturmak isteyecektir. 31 Mart tarihinden önce Trump'ın İran meselesini çözmesi gerekiyor. 19-20 Mart'ta muhtemelen İran'a Diego Garcia ve diğer bölgelerden gelen bombardıman uçaklarıyla bu zamana kadar gördüğümüzden çok daha fazla bir saldırı yapılacak." dedi.
AKDENİZ'DE ADI KONMAMIŞ KOALİSYON GÜCÜ
Operasyonun uluslararası boyutuna değinen Sohtaoğlu, İsrail'in İran içerisinde komuta kademesini ordu ve siyasi yapılarını hedef alacağını ve saldırılara arka çıkan ülkelerin hava füze savunmasına katılacağını belirterek "Fransa ve İngiltere'nin de içinde olduğu, adı konmamış bir güç olan Akdeniz'de birleşerek füze savunmasını göğüslüyor. Mart'ın son haftası İran'da, özellikle Tel Aviv'e yönelik füzelerin aynı anda atılacağı bir senaryoyu yaşayabiliriz" kullandı.
SİYONİST REJİMİN SÖZDE "GÜVENLİK" KALKANI ÇÖKTÜ
İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken Tel Aviv’de dikkat çeken bir alarm krizi yaşandı. Telefonlara “olağanüstü risk altındasınız” uyarıları gönderilmesine rağmen sirenlerin çalmaması dikkat çekti. İran’ın “34. dalga füze saldırısını başlattık” açıklaması sonrası kentte sığınak uyarıları yapılırken, Tel Aviv’deki gelişmeleri A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.
TELEFONLARA UYARI GELDİ AMA SİRENLER ÇALMADI
Tel Aviv’de dikkat çeken bir alarm gecikmesi yaşandığını belirten A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu, yaklaşık 10 dakika önce telefonlara “olağanüstü risk altındasınız” uyarısı geldiğini ancak normalde 7-8 dakika içinde duyulması gereken siren seslerinin hâlâ çalmadığını belirterek, "Yaklaşık 10 dakika önce telefonlarımıza yine 'olağanüstü risk altındasınız' uyarısı geldi. Normal şartlarda 7-8 dakika içinde siren seslerinin duyulması gerekiyordu ama o siren sesleri hâlâ çalmadı. Telefonlara uyarı geldi ama erken uyarı sistemleri, alarm sistemleri yine devreye girmedi" ifadelerini kullandı.
Kavasoğlu, İsrail ordusunun daha önce de benzer bir durumla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatarak, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin dün de sirenler çalmadan Tel Aviv’in hedef alındığını açıkladığını ve hava savunma sistemlerinin doğrudan müdahale ettiğini söyledi.
İRAN: 34. DALGA SALDIRI BAŞLADI
İran’ın yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladığını aktaran Kavasoğlu, İran tarafından yapılan açıklamada 34. dalga füze saldırısının başlatıldığının duyurulduğunu belirterek, "İran tarafından bir açıklama yapıldı ve '34. dalga füze saldırısını başlattık' denildi. Her an bir patlama yaşanabilir. Bize uzak bir noktadan iki ayrı patlama sesi duyduk ama şu an itibarıyla görünürde herhangi bir şey yok" sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.
TEL AVİV'DE SOKAKLAR BOŞALDI
Sığınak uyarılarının yapıldığını ifade eden Kavasoğlu, bölgede insanların hızla güvenli alanlara yöneldiğini belirterek, "Sığınaklara gidin uyarıları hem bulunduğumuz noktada hem de çevredeki binalarda yapıldı. Sokaklarda yine hiç kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.
Kavasoğlu ayrıca İran tarafından yapılacak misillemenin İsrail tarafından da beklendiğini ancak sirenlerin hâlâ devreye girmediğini söyledi.
İSRAİL'DE SAVUNMA BÜTÇESİ TARTIŞMASI
İsrail’de savaşın gölgesinde yeni bir savunma bütçesinin onaylandığını da aktaran Kavasoğlu, İsrail yönetiminin yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ek savunma bütçesi kabul ettiğini belirterek, bu bütçenin önemli bir kısmının kasada tutulmasının ülkede büyük tartışma yarattığını ifade etti.
Kavasoğlu, hem muhalefetin hem de eski başbakanın bu karara sert tepki gösterdiğini belirterek, söz konusu bütçenin yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünün kullanılmadan kasada tutulmasının “yolsuzluk” iddialarını beraberinde getirdiğini söyledi.
TEL AVİV VE ÇEVRESİNDE PATLAMALAR
Bugün gün içerisinde İsrail’in farklı noktalarının hedef alındığını belirten Kavasoğlu, Tel Aviv ve çevresinde iki ayrı saldırı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Saat 12.00’de ve 15.00’te iki ayrı saldırı gerçekleştirildi. 12.00’deki saldırı oldukça şiddetliydi. Bney Brak'ta ve Tel Aviv’in farklı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Şarapnel parçalarının düşmesi sonucu yangınlar çıktı" sözleriyle saldırının etkisini anlattı.
CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR
İsrail’de saldırıların bilançosunun ağırlaştığını belirten Kavasoğlu, son açıklamalara göre ölü sayısının arttığını ifade ederek, dünkü saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini, ağır yaralı bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 14’e yükseldiğini söyledi.
Yaralı sayısının ise 2000’in üzerine çıktığını belirten Kavasoğlu, İsrail’in ilk kez yaralı askerlerin de bulunduğunu kabul ettiğini aktararak, "İlk kez askerler de dahil 2000'in üzerinde yaralı olduğu ifade edildi" bilgisini paylaştı.
İRAN'DAN “ÖLÜMCÜL FÜZE” MESAJI
İran’ın sabah saatlerinde dikkat çeken bir açıklama yaptığını belirten Kavasoğlu, Tahran yönetiminin bundan sonra daha yıkıcı füzeler kullanacağını duyurduğunu söyledi.
Kavasoğlu, İran’ın özellikle Hürremşehr ve Hayber Şeken füzelerini ateşlediğini açıklayarak, bu füzelerin geniş tahrip gücüne sahip olduğuna dikkat çekti.
RADAR SİSTEMLERİ TARTIŞMASI
Tel Aviv’de alarm sistemlerinin neden devreye girmediğinin merak konusu olduğunu belirten Kavasoğlu, İran’ın günlerdir İsrail’in radar sistemlerini etkisiz hale getirdiğini iddia ettiğini ifade ederek, "Günlerdir İran tarafı İsrail’in radar sistemlerini kör ettiğini iddia ediyor. Eğer bu doğruysa erken uyarı sistemlerinin eskisi kadar güvenilir çalışmaması da bununla bağlantılı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.