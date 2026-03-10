ABD'nin müzakere masasını dağıtarak İran'a başlattığı saldırıların 12. gününde Orta Doğu adeta ateş çemberine dönerken liderlerin karşılıklı tehditleri ise sürüyor. Trump İran ile yeniden görüşebileceğinin sinyalini verirken İran ve Tel Aviv hattında füze saldırılarını yeniden başladı. Öte yandan ABD Savaş Bakanı Hegseth İran'a bu gece saldırıların artacağını vurgularken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programından günlerdir süren savaş mercek altına alındı. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 31 Mart'ta gerçekleştireceği görüşmenin öncesinde tahmini olarak 19-20 Mart tarihlerinde İran'a bir saldırı gerçekleştireceğini ve bu zamana kadar yapılan saldırılardan çok daha büyük bir bombardıman olacağını belirtti.



NÜKLEER SIĞINAKLARA HAVA İNDİRME OPERASYONU

ABD'nin sağlıklı hedefinin İran'ın yer altı tesisleri olduğunu belirten Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Havadan indirme operasyonu ile gidip aralıklı sığınakların yer altı tesislerinin imha senaryosu masada. Başarılı olup olmaması önemli değil; yeter ki 30 saniyelik bir videonun gece görüş kamerasıyla 'Amerikan zaferi, küresel gücümüzün dağıtılması' şeklinde Trump için kullanıldı". Sohtaoğlu, bu tür bir operasyonun doğrulanmasının bile mümkün olmadığını, dünya çapındakilerin bu görüntülere mahkûm çıkaracağını belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE STRATEJİK ADALAR HEDEFTE

Hürmüz Boğazı'ndaki enerji rejiminin kontrolü için İran'ın askeri devletinin hedef alınacağını ifade eden Sohtaoğlu, "Ebu Musa, Keşm ve Hark adaları İran'ın gözü kulağıdır. Hürmüz Boğazı'nın açılmakta olduğu için küresel durgunluk ve petrol fiyatlarında yükselişi nedeniyle bu adalardaki İran askeri birimlerinin ABD tarafından çalıştırılması masadaki en güçlü senaryolardan biri" sözleriyle kritik noktalarda işaret etti.

"İSFAHAN VE NATANZ'DAN URANYUMU ALACAKLAR"

İran'ın nükleer yakıta yönelik ikinci bir senaryo aktaran Sohtaoğlu, "İsfahan ve Natanz tesisleri, Amerikan vergi mükellefinin en çok bilinen yerler. Birileri gidiyor o uranyumu alacak. Ancak İran askerleri 1979'dan beri bu pusuda bekliyor. ABD'nin 10-12 aksamadan çıkması mümkün değil ama Trump bu ölü sayılarını açıklamaz ve bunu bir başarı olarak değerlendirmesinde bulundu." ifadelerini kullandı.

PEKİN ZİRVESİ ÖNCESİ İRAN'A BÜYÜK BOMBARDIMAN

Mete Sohtaoğlu, "Trump, 31 Mart'ta Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile oturacak. Trump Pekin'de Şinping'in karşısına kendi söylemiyle İran'ı fethetmiş bir lider olarak oturmak isteyecektir. 31 Mart tarihinden önce Trump'ın İran meselesini çözmesi gerekiyor. 19-20 Mart'ta muhtemelen İran'a Diego Garcia ve diğer bölgelerden gelen bombardıman uçaklarıyla bu zamana kadar gördüğümüzden çok daha fazla bir saldırı yapılacak." dedi.

AKDENİZ'DE ADI KONMAMIŞ KOALİSYON GÜCÜ

Operasyonun uluslararası boyutuna değinen Sohtaoğlu, İsrail'in İran içerisinde komuta kademesini ordu ve siyasi yapılarını hedef alacağını ve saldırılara arka çıkan ülkelerin hava füze savunmasına katılacağını belirterek "Fransa ve İngiltere'nin de içinde olduğu, adı konmamış bir güç olan Akdeniz'de birleşerek füze savunmasını göğüslüyor. Mart'ın son haftası İran'da, özellikle Tel Aviv'e yönelik füzelerin aynı anda atılacağı bir senaryoyu yaşayabiliriz" kullandı.

