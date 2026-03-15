İsrail'de panik ve kaos: İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru

İsrail’in kalbi Tel Aviv, son 15 saatin en yoğun saldırılarıyla sarsılıyor. İran ve Hizbullah’ın peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası bölgede siren sesleri susmazken, katı yakıtlı Sicil füzeleri ve küme füzeleri savunma sistemlerini aşarak büyük yıkıma neden oldu. Savaşın en kritik aşamasına girilirken, İsrail genelinde okullar tatil edildi ve halk sığınaklara hapsoldu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son detayları aktardı.