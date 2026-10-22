Paris'teki protestonun organizatörleri, kentteki idare mahkemesinin polis tarafından getirilen gösteri yasağını iptal ettiğini açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğü daha önce, hafta sonu maskeli genç grupların polisle çatışması, mağazaları yağmalaması ve araçları ateşe vermesinin ardından sokaklarda şiddet olayları yaşanma riski bulunduğu gerekçesiyle yasağın gerekli olduğunu belirtmişti.

Paris mahkemesinin kararı henüz kamuoyuna açıklanmadı.

FRANSA SOKAKLARINDA GERİLİM TIRMANIYOR! YENİ YASAKLAR YOLDA

Önümüzdeki günlerde daha fazla gösteri yasağı getirilmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu tür önlemlerin kent merkezlerini, işletmeleri ve kamu binalarını korumayı amaçladığını söyledi.

Fransa'da gösteri yapma hakkı Anayasa tarafından güvence altına alınıyor. Paris, Lyon, Lille ve Grenoble'da perşembe günü yapılması planlanan gösterilerin yasaklanması, bazı kesimler tarafından Fransız halkının protesto hakkının ihlali olarak değerlendirildi.

Lise ve üniversite öğrenci grupları, sonbahar okul tatilinin bu hafta başlamasına rağmen eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

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Macron, önümüzdeki günlerde uygulanacak stratejinin, "meşru yetkisi olmayan kişi veya gruplar" tarafından talep edilen gösterileri yasaklamak olduğunu söyledi. Macron'un açıklaması, Elysee Sarayı'nda düzenlenen özel güvenlik toplantısının ardından geldi.