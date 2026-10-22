Fransa’da yağma ve çatışmaların ardından öğrenci protestolarına yasaklar gündeme geldi, Macron yeni güvenlik önlemlerini duyurdu
Fransa'da bir ayı aşkındır yaşanan çatışmaların ve geniş çaplı yağma olaylarının ardından birçok kentte gösterilere yasak getirilmesine rağmen, perşembe günü Paris sokaklarına onlarca protestocu çıktı. Yaşanan olaylar, Fransa'da son yılların en şiddetli toplumsal huzursuzluklarından birine sahne oldu.
Paris'teki protestonun organizatörleri, kentteki idare mahkemesinin polis tarafından getirilen gösteri yasağını iptal ettiğini açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğü daha önce, hafta sonu maskeli genç grupların polisle çatışması, mağazaları yağmalaması ve araçları ateşe vermesinin ardından sokaklarda şiddet olayları yaşanma riski bulunduğu gerekçesiyle yasağın gerekli olduğunu belirtmişti.
Paris mahkemesinin kararı henüz kamuoyuna açıklanmadı.
FRANSA SOKAKLARINDA GERİLİM TIRMANIYOR! YENİ YASAKLAR YOLDA
Önümüzdeki günlerde daha fazla gösteri yasağı getirilmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu tür önlemlerin kent merkezlerini, işletmeleri ve kamu binalarını korumayı amaçladığını söyledi.
Fransa'da gösteri yapma hakkı Anayasa tarafından güvence altına alınıyor. Paris, Lyon, Lille ve Grenoble'da perşembe günü yapılması planlanan gösterilerin yasaklanması, bazı kesimler tarafından Fransız halkının protesto hakkının ihlali olarak değerlendirildi.
Lise ve üniversite öğrenci grupları, sonbahar okul tatilinin bu hafta başlamasına rağmen eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.
MACRON'DAN GÖSTERİ YASAĞI MESAJI: ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELİRLENECEK
Macron, önümüzdeki günlerde uygulanacak stratejinin, "meşru yetkisi olmayan kişi veya gruplar" tarafından talep edilen gösterileri yasaklamak olduğunu söyledi. Macron'un açıklaması, Elysee Sarayı'nda düzenlenen özel güvenlik toplantısının ardından geldi.
Macron, "Sendikalar gösteri düzenlemek için başvuruda bulunduğunda valilikler bu başvuruları yasalar çerçevesinde inceleyecek ancak kent merkezlerini, işletmeleri ve kamu binalarını korumak amacıyla alternatif güzergâhlar önerilecek." dedi.
"Kurallar basit ve bence tamamen sağduyuya dayanıyor. Genel tavsiye, önümüzdeki günlerde gösteri yapılmaması yönünde." diyen Macron, protesto etmek isteyen sendikalar için valiliklerin alternatif güzergâhlar önereceğini belirtti.
MACRON ŞİDDET OLAYLARINDAN RADİKAL SOLU SORUMLU TUTTU
Macron, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarını, yağma amacıyla bölgeye gelen suçluların yanı sıra "Cumhuriyet'i yıkmayı amaçlayan radikal aşırı sol grupların öncülük ettiği eylemlere" bağladı.
Paris ve diğer Fransız kentlerinde yaşanan kargaşa, hükümetin kapsamlı güvenlik önlemleri almasına yol açtı. Fransız başkentinin bazı bölgelerinde ve yeniden sakinliğin sağlandığı diğer kentlerde gece sokağa çıkma yasakları uygulamaya konuldu.
Paris'teki gösteri yasağı, Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, parlamentonun iki kanadının ve kentin ana tren istasyonlarının bulunduğu bölgeleri kapsıyordu. Yağma olaylarından ağır şekilde etkilenen Paris'in merkezindeki bazı bölgeler de yasak kapsamına alındı.
SARI YELEKLİLER VE SENDİKALAR CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKACAK
Perşembe günü yapılması planlanan gösteriler, cumartesi günü düzenlenmesi beklenen büyük protestonun habercisi olarak görülüyordu. 2018 ve 2019 yıllarında akaryakıt fiyatlarına karşı düzenledikleri eylemlerle Fransa'yı sarsan "Sarı Yelekliler" hareketinden aktivistlerin ve CGT işçi sendikasının cumartesi günü gösterilere katılması bekleniyor.
Yerel yetkililer, Lyon'daki yürüyüşler de dahil olmak üzere söz konusu gösterilerin bazılarının da yasaklanacağını açıkladı.
HÜKÜMETTEN KAPSAMLI GÜVENLİK OPERASYONU HAZIRLIĞI
Çarşamba günü sendika temsilcileriyle görüşen Başbakan Sébastien Lecornu, cumartesi günü küçük çaplı isyancı grupların şiddet olaylarını tekrarlamasını önlemek amacıyla "kapsamlı" bir güvenlik operasyonu planlandığını söyledi. Söz konusu şiddet olayları, güvenlik önlemlerindeki eksiklikleri ortaya çıkarmıştı.
Sendika temsilcileri, Lecornu ile yaptıkları görüşmenin somut öneriler ortaya koymadığını belirtti. Temsilciler şimdi 5 Kasım'da düzenlenmesi planlanan bir sonraki büyük eylem gününe odaklanıyor ve özel sektör ile kamu sektörü çalışanlarını eylemlere katılmaya çağırıyor.
LİSELERDE BAŞLAYAN EYLEMLER ÜLKE GENELİNE YAYILDI
Gösteriler ilk olarak geçen ay Paris'in güneydoğusundaki Créteil'de bulunan bir lisede, personel yetersizliği nedeniyle başladı. Ardından ders boykotları, okul işgalleri ve gösteriler Paris'in diğer banliyölerine, daha sonra da küçük kentler dahil ülke geneline yayıldı.
Lise öğrencileri, okullara yeterli bütçe ayrılmaması, yıpranmış binalar ve özellikle düşük gelirli mahallelerdeki personel eksikliği konusunda endişelerini dile getirdi. Bazı öğrenciler ayrıca birçok kişi tarafından karmaşık ve adaletsiz bulunan üniversiteye giriş sisteminde reform yapılmasını istedi.
PROTESTOLARIN ODAĞI YAŞAM MALİYETLERİNE KAYDI
Hükümetin öğrencilerin taleplerine yanıt verememesiyle birlikte okul gösterileri ve işgalleri, yaşam maliyetlerindeki hızlı artışa karşı daha geniş çaplı protestolara dönüştü.
Fransa'da büyüyen toplumsal huzursuzluk, Cumhurbaşkanı Macron'un halefini belirlemek üzere gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.