Reuters, bunun İran savaşının başlamasından bu yana söz konusu merkezde gerçekleştirilen ilk tahliye olacağını bildirdi.

Şirket, tahliye kararına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Talimatın hangi gerekçeyle verildiği de netlik kazanmadı.

Reuters'a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi altı kişi, Saudi Aramco'nun Basra Körfezi kıyısındaki Dhahran'da bulunan genel merkezinde çalışanlarına binayı boşaltmaları ve uzaktan çalışmaları talimatını verdiğini aktardı.

Reuters'ın 22 Ekim tarihli haberlerine göre, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve karşılıklı çatışmalar, petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 112,55 dolara kadar çıkarak 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan 'da alarm durumuna yol açtı. Yemen'deki İran yanlısı Husiler, ülkenin savunma ve enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediklerini açıklarken, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun Dhahran'daki genel merkezinde çalışanlara tahliye talimatı verildiği bildirildi.

Husiler, bu ay hava yolu şirketlerini Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları konusunda uyarmıştı. Grup daha önce de Riyad'daki uluslararası havalimanı ile ülkenin güneyindeki Abha Havalimanı dahil çeşitli havalimanlarını hedef almıştı.

Suudi Arabistanlı yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin Suudi vatandaşı, diğerinin ise Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol merkezi Dammam'da bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na çarşamba akşamı düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise perşembe günü Riyad ve Yanbu yakınlarında bulunan Medine üzerinde insansız hava araçlarının önlendiğini açıkladı.

Ancak Suudi makamları, Riyad ve Yanbu'ya yönelik söz konusu saldırıları hemen doğrulamadı.

Husilerin saldırı iddialarının ardından Suudi Aramco rafinerisinden yükselen duman, Riyad’ın güneyi, 3 Ekim 2026. (Foto: REUTERS)

ARAMCO'NUN MERKEZİ DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Reuters'ın haberine göre Husiler, bu ayın başlarında Aramco'nun genel merkezine düzenledikleri saldırıda binada ciddi hasara yol açtı. Yangının binanın birkaç katına yayıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan ise Husilerin saldırılarına karşılık füze fırlatma noktalarına yönelik bir dizi saldırı düzenledi. Riyad yönetimi, ülkeyi koruma sözü verirken Husiler tarafından fırlatılan çok sayıda balistik füzenin önlendiğini açıkladı.

Böylece enerji tesisleri, havalimanları ve askeri noktalar etrafındaki çatışmalar, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve küresel enerji piyasaları açısından yeni bir risk alanı oluşturdu.

2022 ATEŞKESİ SONA ERDİ, KIZILDENİZ'DE GERİLİM TIRMANDI

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmalar, grubun Kızıldeniz'in girişinde bulunan ve küresel deniz ticareti açısından kritik öneme sahip Babülmendep Boğazı yönünde ilerlemesinin ardından şiddetlendi.

Husiler ile Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar, 2022'de Birleşmiş Milletler aracılığıyla sağlanan ve sınır ötesi saldırıları büyük ölçüde durduran ateşkesi sona erdirdi.

Yeniden alevlenen çatışmalar, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ortasında bölgede yeni bir cephe açılması anlamına geliyor.

Husi askeri sözcüsü Saree, grubun daha önce Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarında temmuz ortasından bu yana 562 kişinin öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü. Saree, Husilerin bu dönemde Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulamaya başladığını ve bunun ardından Suudi öncülüğündeki koalisyonun sert karşılık vereceği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Bu rakamlar Husilerin açıklamalarına dayanıyor ve bağımsız olarak doğrulanmış değil.

KIZILDENİZ'DE 14 HİNDİSTAN VATANDAŞI İÇİN KURTARMA AÇIKLAMASI

Saree, perşembe günü yaptığı ayrı bir açıklamada, boğaz yakınındaki Cebel Zukar Adası açıklarında saldırıya uğrayan ve 14 Hindistan vatandaşını taşıyan bir tekneyi kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Husi sözcüsü saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi makamları ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Söz konusu olay, enerji altyapısı ve havalimanlarının yanı sıra Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin de çatışmaların etkisi altında kaldığına ilişkin endişeleri artırdı.

PETROL 112,55 DOLARI GÖRDÜ! PİYASALARDA ARZ ENDİŞESİ

Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler enerji piyasalarına da yansıdı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, perşembe günü saat 11.04 GMT itibarıyla 3,06 dolar veya yüzde 2,81 artarak varil başına 111,88 dolara yükseldi. Fiyatlar gün içinde 112,55 dolara kadar çıkarak 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Reuters'ın LSEG verilerine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'ın gösterge borsa endeksi TASI de Aramco'daki tahliye haberinin ardından perşembe günü yüzde 2,5 geriledi.

Fiyatlardaki yükselişte Orta Doğu'daki çatışmaların daha da genişleyebileceği ve dünyanın önemli petrol ihracat bölgelerinden yapılan sevkiyatların etkilenebileceği endişeleri etkili oldu.